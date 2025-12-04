Primăria Capitalei, sancționată pentru că nu a luat măsuri privind poluarea aerului. Sute de controale în București și Ilfov

Garda Națională de Mediu a aplicat în 2025 amenzi de aproape 2,5 milioane de lei în București și Ilfov pentru depășirea valorilor-limită ale particulelor în suspensie și a sancționat Primăria București pentru neîndeplinirea măsurilor anterioare.

Aura Trif

”GNM a desfăşurat, în cursul anului 2025, acţiuni ferme, coordonate şi susţinute pentru monitorizarea şi reducerea poluării aerului în Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Intervenţiile au avut loc în contextul depăşirilor repetate ale valorilor-limită pentru particulele în suspensie (PM₁₀ şi PM₂.₅) şi al întârzierilor majore în elaborarea instrumentelor strategice de către administraţia locală”, a transmis, joi, Garda de Mediu, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, conform evaluărilor oficiale, traficul rutier reprezintă 58,4% din totalul poluării aerului, iar încălzirea rezidenţială contribuie cu 27,4%, cele două surse generând împreună peste 84% din emisiile de PM₁₀ din Bucureşti.

”În acest context, acţiunile GNM au vizat în mod prioritar zone şi activităţi cu impact major asupra calităţii aerului, completând obligaţiile care revin autorităţii locale în elaborarea politicilor publice”, a mai transmis instituţia.

Sute de controale

Reprezentanţii acesteia anunţă că au făcut, în Bucureşti, 108 controale la instalaţii industriale, staţii de betoane şi şantiere de construcţii cu potenţial de emisii difuze.

Au fost aplicate 93 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.520.000 lei, pentru:

  • lipsa umectării drumurilor de şantier,
  • neutilizarea plaselor antipraf,
  • gestionarea deficitară a materialelor şi a deşeurilor,
  • depuneri de praf şi emisii necontrolate.

”Au fost impuse operatorilor măsuri tehnice imediate pentru reducerea prafului, întreţinerea instalaţiilor de reţinere a poluanţilor şi respectarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 104/2011”, a mai transmis Garda de Mediu.

În Ilfov, comisarii GNM au verificat 139 operatori economici (şantiere, fabrici de betoane, instalaţii industriale, unităţi de concasare, dezvoltări imobiliare etc.).

Dintre aceştia, 35 au fost sancţionaţi, cuantumul amenzilor fiind de 840.000 lei.

GNM precizează, de asemenea, că a desfăşurat acţiuni operative alături de Poliţie şi Jandarmerie pentru combaterea arderilor ilegale, utilizând drone pentru identificarea vetrelor de incendiere în zone precum Vidra şi Sinteşti.

De asemenea, a fost realizat control şi la Primăria Municipiului Bucureşti.

”Pe fondul numeroaselor sesizări şi al depăşirilor consecvente în reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului, GNM – Comisariatul Municipiului Bucureşti a verificat modul în care administraţia locală îşi îndeplineşte obligaţiile privind protecţia atmosferei”, precizează Garda de Mediu.

Sursa citată a explicat că au fost constatate:

  • lipsa Planului Integrat de Calitate a Aerului (PICA), obligatoriu potrivit Legii nr. 104/2011;
  • absenţa unui plan de măsuri urgente pentru episoadele de poluare;
  • întârzieri semnificative în realizarea Registrului Spaţiilor Verzi

”Pentru nerespectarea măsurilor dispuse anterior, PMB a fost sancţionată cu 100.000 lei, fiind impuse măsuri suplimentare pentru finalizarea documentelor strategice. Întârzierea realizării Registrului Spaţiilor Verzi afectează direct capacitatea administraţiei locale de a gestiona şi proteja suprafeţele vegetale”, se mai arată în comunicatul citat.

Potrivit oficialilor Gărzii de Mediu, fără o evidenţă clară şi actualizată:

  • nu pot fi planificate intervenţii de extindere a spaţiilor verzi;
  • nu pot fi prevenite ocupările necontrolate ale terenurilor;
  • capacitatea naturală a oraşului de a reduce particulele în suspensie este diminuată;
  • nu pot fi corelate politicile urbanistice cu cele privind calitatea aerului.
