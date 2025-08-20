Guvernul a lansat platforma pentru tichetele de energie electrică. Cum se obține voucherul de 50 de lei lunar

20-08-2025 | 13:21
energie electrică, facturi
Platforma pentru acordarea voucherelor de energie a devenit funcțională, iar românii cu venituri reduse pot primi un ajutor de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la electricitate.

Cererile se pot depune online sau la primării și oficii poștale, iar tichetele sunt valabile până în martie 2026.

Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de azi, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro.

Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.

Cine poate beneficia de acest sprijin financiar

- Persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

-Familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

- Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

- Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie. Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

Platforma electronică EPIDS

„Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile. Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă. Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail [email protected]”, se arată într-o postare pe Facebook a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

