Grindeanu a explicat situația salariilor și pensiilor. „Angajații de la stat nu și-au primit banii de două, trei luni”

Stiri actuale
28-10-2025 | 20:33
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / George Calin

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, la Alexandria, că nu se pune problema să nu fie bani de salarii şi pensii.

autor
Sabrina Saghin

„Nu există această teamă în acest moment pentru asigurarea resurselor financiare pentru pensii şi salarii. Nu se pune problema de aşa ceva!", a spus Grindeanu, întrebat dacă sunt bani de salarii şi pensii în buget, până la finalul anului.

Liderul PSD s-a referit şi la restanţele salariale înregistrate la unele DGASPC-uri din ţară.

„Sunt judeţe unde la DGASPC-uri, la consiliile judeţene, nu s-a asigurat finanţarea şi Guvernul trebuie să vină cu ceea ce vine în fiecare an, cu acea cotă parte (...) fiindcă, da, sunt judeţe în care angajaţi de la stat, de la DGASPC-uri, nu şi-au primit banii de două, chiar de trei luni. Asta nu e normal!", a adăugat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a participat, marţi, la Conferinţa extraordinară a PSD Teleorman şi a susţinut apoi o conferinţă de presă. 

Sorin Grindeanu
Grindeanu critică derapajele din coaliție. „Loialitatea nu înseamnă aplauze ca în Coreea de Nord”

Bolojan anunță riscul ca în 2026 salariații să nu își primească salariul

Premierul Ilie Bolojan avertizează că noiembrie este ultima lună în care Guvernul ar trebui să aplice reforma în administraţia centrală şi locală, ca să poată fi pusă în practică înainte de adoptarea bugetului pe 2026.

El a explicat că România nu mai are ce bani să ”repartizeze”, deoarece banii sunt împrumutaţi. El a amintit că ţara noastră ia într-un an credite de 150 de miliarde de lei, adică valoarea tuturor salariilor din sectorul public.

Dacă nu vom adopta legislaţia care să facă reforma în administraţia centrală şi cea locală în luna noiembrie, nu mai putem să punem în practică această legislaţie înainte de buget. Şi voi face tot ceea ce este posibil să-mi fac datoria de premier pentru ţara noastră, explicând o dată în coaliţie, de două ori, în aşa fel încât să-i conving pe colegii noştri că dacă facem şedinţe de partide e bine să le facem şi să vedem bun, nu avem bani, da? Să propui tot felul de soluţii cum repartizezi banii pe care nu îi ai, pe care îi împrumuţi cu nişte dobânzi enorme care ne duc în situaţia în care ne duc, asta ştie să facă toată lumea. Dar cum faci economii, să ştiţi că nu e mare entuziasm”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a precizat că dacă anul viitor România nu ar mai lua niciun împrumut, atunci nu va putea să plătească salariile din sectorul public în 2026.

Sursa: Agerpres

Etichete: salarii, sorin grindeanu, pensii, ilie bolojan,

Dată publicare: 28-10-2025 20:30

ANCOM taie 160 de posturi și 30% din salarii. Leafă mărită de 4 ori pentru fostul președinte Grindeanu | DOCUMENT
Stiri Politice
ANCOM taie 160 de posturi și 30% din salarii. Leafă mărită de 4 ori pentru fostul președinte Grindeanu | DOCUMENT

ANCOM renunță la 160 de posturi din cele 736 existente și va reduce cu 30% salariile șefilor, potrivit documentului prezentat marți în Parlament, în cadrul Pachetului 2 de reforme al Guvernului Bolojan.

Grindeanu critică derapajele din coaliție. „Loialitatea nu înseamnă aplauze ca în Coreea de Nord”
Stiri Politice
Grindeanu critică derapajele din coaliție. „Loialitatea nu înseamnă aplauze ca în Coreea de Nord”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că „nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”.

Grindeanu spune care a fost cea mai mare greșeală a PSD la alegerile prezidențiale. ”Ne-a dus la finalitatea pe care o știți”
Stiri Politice
Grindeanu spune care a fost cea mai mare greșeală a PSD la alegerile prezidențiale. ”Ne-a dus la finalitatea pe care o știți”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că o greşeală a partidului a fost că nu a gestionat bine alegerile prezidenţiale şi faptul că social-democraţii nu au ştiut ce să voteze.

 

„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

