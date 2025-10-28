Grindeanu a explicat situația salariilor și pensiilor. „Angajații de la stat nu și-au primit banii de două, trei luni”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, la Alexandria, că nu se pune problema să nu fie bani de salarii şi pensii.

„Nu există această teamă în acest moment pentru asigurarea resurselor financiare pentru pensii şi salarii. Nu se pune problema de aşa ceva!", a spus Grindeanu, întrebat dacă sunt bani de salarii şi pensii în buget, până la finalul anului.

Liderul PSD s-a referit şi la restanţele salariale înregistrate la unele DGASPC-uri din ţară.

„Sunt judeţe unde la DGASPC-uri, la consiliile judeţene, nu s-a asigurat finanţarea şi Guvernul trebuie să vină cu ceea ce vine în fiecare an, cu acea cotă parte (...) fiindcă, da, sunt judeţe în care angajaţi de la stat, de la DGASPC-uri, nu şi-au primit banii de două, chiar de trei luni. Asta nu e normal!", a adăugat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a participat, marţi, la Conferinţa extraordinară a PSD Teleorman şi a susţinut apoi o conferinţă de presă.

Bolojan anunță riscul ca în 2026 salariații să nu își primească salariul

Premierul Ilie Bolojan avertizează că noiembrie este ultima lună în care Guvernul ar trebui să aplice reforma în administraţia centrală şi locală, ca să poată fi pusă în practică înainte de adoptarea bugetului pe 2026.

El a explicat că România nu mai are ce bani să ”repartizeze”, deoarece banii sunt împrumutaţi. El a amintit că ţara noastră ia într-un an credite de 150 de miliarde de lei, adică valoarea tuturor salariilor din sectorul public.

„Dacă nu vom adopta legislaţia care să facă reforma în administraţia centrală şi cea locală în luna noiembrie, nu mai putem să punem în practică această legislaţie înainte de buget. Şi voi face tot ceea ce este posibil să-mi fac datoria de premier pentru ţara noastră, explicând o dată în coaliţie, de două ori, în aşa fel încât să-i conving pe colegii noştri că dacă facem şedinţe de partide e bine să le facem şi să vedem bun, nu avem bani, da? Să propui tot felul de soluţii cum repartizezi banii pe care nu îi ai, pe care îi împrumuţi cu nişte dobânzi enorme care ne duc în situaţia în care ne duc, asta ştie să facă toată lumea. Dar cum faci economii, să ştiţi că nu e mare entuziasm”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a precizat că dacă anul viitor România nu ar mai lua niciun împrumut, atunci nu va putea să plătească salariile din sectorul public în 2026.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













