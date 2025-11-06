Autoritățile din Cluj au testat intervenția în cazul prăbușirii unui avion, cu morți și răniți „Trebuie să fim pregătiți”

06-11-2025 | 08:36
exercitiu prabusire avion
Exercițiu de amploare miercuri pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca. Autoritățile au pregătit scenariul unui accident cu 25 de persoane moarte și 15 grav rănite. Simularea a vrut să-i pregătească pe salvatori pentru un caz real.

Doina Plăcintă

Peste 1.000 de salvatori s-au mobilizat de urgență pe aeroportul din Cluj-Napoca. Potrivit scenariului, un avion nu a reușit să mențină pista la aterizare. Roțile i s-au desprins, iar aeronava s-a rupt în două din cauza impactului cu solul. La scurt timp, o parte din epava s-a aprins. La bord se aflau 100 de persoane. 25 dintre ele au murit, iar 15 au fost grav rănite.

Radu Ovidiu, comandantul operațiunii de salvare: „Am intervenit cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 6 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale transport victime multiple și un punct de comandă mobilă. Am asigurat intervenția pe două sectoare de stingere, un sector de protecție și două de căutare-salvare din aeronava avariată. S-a urmărit stingerea focarelor existente la nivelul aeronavelor și evacuarea persoanelor din aeronave.”

Autoritățile au vrut să verifice timpul de răspuns, dar și să-i antreneze pe salvatori pentru un accident real.

Gabriela Drândă, inspector șef ISU Cluj: S-a declanșat Codul roșu de intervenție la nivelul jud. Cluj. Timpul mediu de răspuns al forțelor noastre este de 8-10 minute, cum a fost și în cursul zilei de astăzi. Putem verifica planurile pe care le-am elaborat de-a lungul timpului.”

Paul Voina, directorul de salvare medicală: „La accidente cu victime multiple este foarte important să facem o triere corectă a victimelor, cât mai rapidă ca să putem începe evacuarea lor și acordarea primului ajutor cât mai rapid, celor care au cea mai mare nevoie.”

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional din Cluj-Napoca: „Am avut incidente mai mici. După cum cunoașteți FlyEgipt, care a luat foc la aterizare, peste 100 de pasageri, 3 tone de combustibil. Am avut un anunț de urgență MAYDAY chiar zilele trecute, sperăm să fie cât mai puține, dar trebuie să fim pregătiți.”

Simularea unui accident aviatic este obligatorie pentru toate aeroporturile, o dată la doi ani.

