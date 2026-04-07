Gheorghe Hagi, după moartea lui Mircea Lucescu: „O parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează”

Gheorghe Hagi a transmis un mesaj emoționant după decesul lui Mircea Lucescu, pe care l-a descris drept una dintre cele mai mari legende ale fotbalului românesc și o personalitate marcantă la nivel mondial.

Fostul căpitan al naționalei a subliniat rolul esențial pe care Mircea Lucescu l-a avut în cariera sa, amintind că i-a oferit încredere la început de drum și l-a ajutat să ajungă la marea performanță.

„Astăzi ne-a părăsit una din cele mai mari legende ale fotbalului românesc, o personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri în fiecare moment al vieții sale. Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță. Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează”, a scris Gheorghe Hagi pe pagina sa de Facebook.

În finalul mesajului, Gheorghe Hagi i-a mulțumit fostului selecționer pentru tot sprijinul oferit de-a lungul anilor și a transmis condoleanțe familiei: „Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Mereu în inima mea! Condoleanțe familiei.”

Pe VOYO puteți vedea documentarul „Fenomenul Lucescu". De la debutul la națională din 1981 la victoriile europene, filmul explorează filosofia, viziunea și parcursul dramatic al unui lider care a schimbat fotbalul.

Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului

Mircea Lucescu a murit la 80 ani, marți seara. Il Luce fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis spitalul unde Mircea Lucescu era internat.

Problemele de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-au accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace deja existente. Totul a început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate. În urma acestor complicații, medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac intern, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute.

După infarct, starea lui Mircea Lucescu a devenit din ce în ce mai fragilă. Deși inițial s-a aflat sub supraveghere în secția de cardiologie, apariția unor aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, a impus transferul de urgență la ATI. Medicii au confirmat că aceste tulburări de ritm cardiac au reprezentat un factor critic în agravarea situației, determinând necesitatea monitorizării continue și a susținerii funcțiilor vitale.

Internarea la ATI vine după mai multe episoade medicale serioase în ultimele luni. De altfel, în ultima perioadă, Mircea Lucescu fusese deja spitalizat de mai multe ori, semn că organismul său era afectat de o fragilitate accentuată.

Contextul în care s-au produs aceste probleme este unul încărcat și din punct de vedere profesional. La scurt timp înainte de agravarea stării de sănătate, Lucescu își încheiase mandatul de selecționer al echipei naționale a României, după eșecul din barajul pentru Cupa Mondială. Stresul acumulat și ritmul intens al activității ar fi putut contribui indirect la deteriorarea stării sale, deși medicii nu au indicat oficial o legătură directă.

Jucător emblematic al generației sale și apoi antrenor cu un palmares excepțional, el a traversat epoci diferite ale sportului, de la fotbalul romantic al anilor ’60 până la industria globală modernă. Numele său a devenit sinonim cu longevitatea, disciplina și capacitatea rară de a reconstrui echipe indiferent de context politic, economic sau cultural.

