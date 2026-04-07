Gheorghe Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: „O pierdere uriașă pentru tot sportul românesc”

Gheorghe Popescu, fostul mare fotbalist din „Generația de Aur”, actualmente acționar majoritar în cadrul clubului Farul Constanța, a transmis un mesaj după decesul lui Mircea Lucescu.

„A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut. O pierdere uriașă pentru tot sportul românesc; pentru noi, cei care am avut șansa să-i fim jucători, dar și pentru generațiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanțele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea”, a scris Gheorghe Popescu, marți seară, pe pagina sa de Facebook.

Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului

Mircea Lucescu a murit la 80 ani, marți seara. Il Luce fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis spitalul unde Mircea Lucescu era internat.

Problemele de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-au accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace deja existente. Totul a început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate. În urma acestor complicații, medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac intern, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute.

După infarct, starea lui Mircea Lucescu a devenit din ce în ce mai fragilă. Deși inițial s-a aflat sub supraveghere în secția de cardiologie, apariția unor aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, a impus transferul de urgență la ATI. Medicii au confirmat că aceste tulburări de ritm cardiac au reprezentat un factor critic în agravarea situației, determinând necesitatea monitorizării continue și a susținerii funcțiilor vitale.

Internarea la ATI vine după mai multe episoade medicale serioase în ultimele luni. De altfel, în ultima perioadă, Mircea Lucescu fusese deja spitalizat de mai multe ori, semn că organismul său era afectat de o fragilitate accentuată.

Contextul în care s-au produs aceste probleme este unul încărcat și din punct de vedere profesional. La scurt timp înainte de agravarea stării de sănătate, Lucescu își încheiase mandatul de selecționer al echipei naționale a României, după eșecul din barajul pentru Cupa Mondială. Stresul acumulat și ritmul intens al activității ar fi putut contribui indirect la deteriorarea stării sale, deși medicii nu au indicat oficial o legătură directă.

Jucător emblematic al generației sale și apoi antrenor cu un palmares excepțional, el a traversat epoci diferite ale sportului, de la fotbalul romantic al anilor ’60 până la industria globală modernă. Numele său a devenit sinonim cu longevitatea, disciplina și capacitatea rară de a reconstrui echipe indiferent de context politic, economic sau cultural.

Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău ți-e alături acum"
Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău ți-e alături acum"
Nicușor Dan, mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: „România pierde un simbol al performanței și pasiunii"

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, 7 aprilie 2026, un mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc.
Mircea Lucescu mărturisea că și-ar dori să moară pe teren: Este cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor

Mircea Lucescu, unul dintre jucătorii emblematici și cel mai titrat antrenor român din toate timpurile, s-a stins marți seara la Spitalul Universitar din București. Avea 80 de ani.
Gazzetta dello Sport, omagiu pentru Mircea Lucescu: „Un geniu neconvențional al fotbalului"

Mircea Lucescu a murit marți seară, la 80 de ani. Un infarct i-a fost fatal, după ce nu și-a mai revenit în ciuda eforturilor repetate ale medicilor. Era internat de o săptămână, iar de peste 24 de ore se afla în comă indusă.

România înăsprește regulile second-hand: maximum 2 mașini/an, interdicții pentru „daune totale" și restricții la alte produse

România pregătește una dintre cele mai dure reglementări pentru piața produselor second-hand. 

NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II

NASA a publicat primele fotografii realizate de astronauții misiunii Artemis II în timpul survolului Lunii.

Corvinul, Dinamo și Rapid, mesaje emoționante la moartea lui Mircea Lucescu. "Cuvinte prea mici pentru un nume atât de mare"

Corvinul Hunedoara, Dinamo și Rapid au fost primele cluburi care au trimis mesaje de condoleanțe după vestea morții lui Mircea Lucescu. ”Il Luce” a fost antrenor la toate cele trei cluburi.

Ioan Ovidiu Sabău, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: "Mi-a marcat profund viața și cariera!"

