Șahtior, Galatasaray și Beșiktaș îl plâng pe Mircea Lucescu: ”Numele tău rămâne gravat pentru totdeauna în fotbalul mondial”

Galatasaray și Beșiktaș, cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia, ambele antrenate de Mircea Lucescu, au transmis mesaje emoționate după moartea lui Il Luce. Iar Șahtior Donețk și-a arborat sigla în bernă, alături de un rămas-bun din suflet.

Șahtior Donețk, echipa din Ucraina la care Mircea Lucescu a avut cel mai îndelungat mandat de antrenor - nu mai puțin de 12 ani, între 2004 și 2012 – și-a actualizat marți noaptea fotografia de profil într-una de doliu. Clubul ucrainean și-a ridicat drapelul în bernă.

”Rămas bun, Mister... 7 aprilie, a încetat din viață legendarul antrenor de fotbal Mircha Lucescu. Avea 80 de ani... Mircea Lucescu a condus Șahtior în 2004-2016. Sub conducerea sa, "minerii" au jucat 573 de meciuri. Alături de echipa din Donețk, mentorul român a câștigat 22 de trofee: 8 titluri de campioni ai Ucrainei, 6 cupe ale Ucrainei și 7 supercupe ale Ucrainei și primul pentru trofeul european al clubului - Cupa UEFA (2009). Mircea Lucescu are recordul pentru numărul de sezoane petrecute, meciuri și titluri câștigate și cel mai de succes antrenor din istoria Șahtiorului. Clubul de fotbal Șahtior transmite cele mai sincere condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu - soției Nelly, fiului Răzvan, nepoților Meryl și Matei, celor dragi și prietenilor săi, tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe Mister. Toate gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia sa și de milioanele de fani din România și din întreaga lume în aceste zile. Mulțumim pentru tot, domnule. Numele tău este pentru totdeauna gravat în istoria fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, mare antrenor”. La rândul lor, cele mai mari echipe de fotbal din Turcia, Galatasaray și Beșiktaș, au transmis mesaje de suflet la moartea unuia dintre cei mai mari antrenori pe care i-a dat vreodată fotbalul mondial.

”El este cel care a adus încă o cupă europeană în țara noastră cu Supercupa UEFA câștigată și cel de-al 15-lea nostru titlu. Suntem profund întristați să aflăm că Mircea Lucescu, care a servit ca antrenor al echipei noastre în campionat, a încetat din viață. Condoleanțe familiei, fanilor și comunității fotbalistice a lui Mircea Lucescu. Nu te vom uita Lucescu”, a scris Galatasaray, pe care Il Luce a antrenat-o între 2000 și 2002.

”Fostul nostru antrenor, 100 (a câștigat titlul în anul centenarului Beșiktaș – n.red.). Cu mare tristețe am aflat că arhitectul campionatului nostru, Mircea Lucescu, s-a stins din viață. Nu te vom uita niciodată Lucescu, odihnește-te în pace. Rămas bun, Luce”, a scris și Beșiktaș, pe care Lucescu a antrenat-o între 2002 și 2004.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: