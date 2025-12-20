Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș

Crăciunul din New York pare desprins dintr-un film atunci când îl vedem pe Instagram: lumini strălucitoare, decor de film, zâmbete și reclame spectaculoase. Dar realitatea e mult mai intensă.

autor
Cosmin Stan

Crăciunul din New York arată impecabil pe rețelele sociale. Lumini perfecte, cadre pitorești, figuri zâmbitoare. Dar dincolo de filtru... realitatea e puțin diferită.

Corespondent Știrile ProTV: „Instagram spune că aceste vitrine sunt despre copilărie și emoții. Realitatea? Adulți care se împing civilizat să filmeze pentru un story și copiii care nu prea mai văd mare lucru.”

În spatele fiecărei poze de poveste sunt cozi interminabile, aglomerație și oameni care așteaptă uneori chiar și zeci de minute pentru o singură fotografie.

Femeie: „Este aglomerat, dar este distractiv. Este frumos, face parte din toată magia de aici, iar lumea este atât de drăguță și ne distrăm de minune. Spectacolul este incredibil.”

Femeie: „Este mereu puțin aglomerat, dar asta este ceva la care te aștepți în New York, așa că…”

De la vitrinele spectaculoase de pe Fifth Avenue, la bradul de la Rockefeller Center sau la patinoarele celebre, metropola e într-o continuă agitație.

Corespondent Știrile ProTV: „Pe Instagram, bradul acesta celebru de la Rockefeller Center este despre liniște, magie și Crăciun. În realitate, este de-a dreptul despre managementul mulțimilor. Iată câtă lume stă la coadă să prindă poza perfectă.”

New York-ul de Crăciun e intens. E zgomotos. E obositor.

Tânăr: „Crăciunul este o perioadă cu adevărat magică, așa că, în mod natural, atrage foarte mulți oameni, lucru care, desigur, e neplăcut, dar încerci să te descurci printre ei, pentru că toți sunt aici cu un motiv: este Crăciunul în New York.”

Dar tocmai această energie îl face unic.

Femeie: „Este și mai frumos în realitate, este grozav, ne place la nebunie.”

Corespondent Știrile ProTV: „Times Square pe Instagram înseamnă lumină, magie, centrul lumii. În realitate însă, sunt mii de oameni adunați în același loc, în același timp, reclame care țipă la tine din toate direcțiile, mascote obosite care cer chiar și 20 de dolari pe o poză și un miros vag de hot-dog. Instagram spune: vis american! Realitatea spune: bine ai venit în cel mai agitat loc de pe pământ.”

Tinere: „Este absolut minunat, se simte din plin spiritul Crăciunului. Toată lumea vine să vadă bradul și este tradiția mea preferată de aici. Este magic! Desigur, este aglomerat, vin foarte mulți oameni aici în fiecare an, dar este o experiență minunată.”

Instagramul arată visul. Realitatea adaugă emoția și... frigul. Poate nu e perfect, dar e real. Și tocmai de aceea, Crăciunul din New York se simte atât de intens.

