Horoscop 21 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea noroc în dragoste

Horoscop 21 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să facem niște drumuri ca să luăm diverse lucruri și ca să ne consultăm și cu niște oameni cu care urmează să ne vedem.

Vibrația zilei este 3 și o să spunem lucrurilor pe nume, fără echivoc.

Horoscop 21 decembrie 2025 – CAPRICORN

E momentul să vă dezmeticiți, că aveți multe de făcut și poate mai cereți un sfat, ca să nu luați decizii la repezeală și să vă simțiți stăpâni pe situație. Poate ieșiți cu prietenii la un spectacol, la o serată, undeva, ca să dați deoparte toată oboseala acumulată.

Horoscop 21 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă dați peste cap să le asigurați alor voștri tot ce v-au cerut pentru sărbători și o să cheltuiți fără să faceți economie, că o dată e Crăciunul pe an. Și Anul Nou la fel. O să alegeți niște preparate speciale, de data asta poate pentru că vor fi și niște anunțuri, momente inedite de sărbători.

Horoscop 21 decembrie 2025 – PEȘTI

O să vă acroșeze niște prieteni care vor să plecați cu ei într-un du-te-vino, ca să le faceți o urare unor prieteni care sărbătoresc ceva în Ajunul Crăciunului. Întrevedere cu niște oameni care vor să puneți umărul la pregătirea unei mese în cinstea cuiva.

Horoscop 21 decembrie 2025 – BERBEC

O să treceți în revistă evenimentele importante din oraș și veți puncta cu prezența pe ici, pe colo, ca să spuneți sau să faceți ceva care le este de folos unor oameni. O să puteți da fuga într-o altă localitate să luați ce vă trebuie pentru sărbători și poate să și duceți ce le-ați promis unor apropiați.

Horoscop 21 decembrie 2025 – TAUR

Poate dați o raită pe la cumpărături, ca să scutiți timp și efort, și o să vă faceți provizii pentru sărbători, să aveți tot ce vă trebuie. S-ar putea să apară cineva care să vă fascineze și să vă lăsați purtați într-o poveste de dragoste, dacă n-aveți pe nimeni, nu sunteți într-o relație.

Horoscop 21 decembrie 2025 – GEMENI

Se poate să dați o fugă pe undeva, poate prin împrejurimi, și vă luați de-acolo energia necesară ca să puteți funcționa la cote maxime de mâine încolo. Poate ieșiți la o cafea cu cineva care vă propune un job sau o colaborare și vă duceți să vedeți despre ce este vorba.

Horoscop 21 decembrie 2025 – RAC

O veste bună de la cineva care se poate să vă invite câteva zile acolo unde locuiește și să vă bucurați împreună de sărbători. Se poate să aveți o discuție între patru ochi cu cineva care speră să fiți împreună și poate îi dați speranțe că o să petreceți fie Crăciunul, fie Anul Nou la voi, la el sau la ea.

Horoscop 21 decembrie 2025 – LEU

Se poate să vă invite cineva la un prânz și să puneți la cale o colaborare pentru anul viitor, dacă o să vă convină condițiile, chiar dacă par să fie niște animozități încă de la început. O cină romantică ar aduce un plus de farmec poveștii voastre de dragoste și v-ați face planuri serioase de sărbători.

Horoscop 21 decembrie 2025 – FECIOARĂ

O să faceți monetarul și mai faceți niște cumpărături ca să aveți în casă totul pregătit pentru meniul de Crăciun, să vă știți în siguranță. Poate îi faceți o surpriză partenerului de cuplu și aranjați o cazare în zilele libere pe undeva, ca să vă bucurați de sărbători.

Horoscop 21 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate faceți o reuniune de grup să fixați contribuția voastră pe la evenimentele la care veți ajunge și să vedeți cu cine o să vă vedeți în perioada care urmează. Se prea poate să vă dea cineva înapoi o datorie și să vă puteți duce la masă în oraș cu prietenii, să vă deconectați.

Horoscop 21 decembrie 2025 – SCORPION

Se poate să vă invite cineva într-o plimbare și să vă prindă bine să vă mai dezlipiți de casă, că aveți și voi nevoie de aer proaspăt și mai vedeți și altă lume. Poate vă dați întâlnire cu niște oameni de afaceri care vă propun un business și o să aveți la ce să vă gândiți până în ianuarie.

Horoscop 21 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

S-ar putea să vă treziți cu o invitație de Revelion, de nerefuzat, și să contramandați ce aleseserăți voi la începutul lunii. Ați putea pleca într-o excursie de o zi și să vă întoarceți până la noapte, că mâine aveți treabă.

