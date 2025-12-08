O femeie de 76 de ani a fost lovită în cap din gelozie, de partenerul cu aproape 30 de ani mai tânăr. Cine a salvat-o

Din prea multă gelozie, un individ din Târgu Jiu a ajuns după gratii. Individul şi-a lovit partenera în vârstă de 76 de ani, cu primul obiect care i-a ieşit în cale.

Între cei doi este o diferență de aproape trei decenii, iar de când sunt împreună au trecut des pe la poliţie din cauza certurilor violente.

Cei doi sunt împreună de zece ani, însă individul de 50 de ani ar fi măcinat de gelozie, mai ales când bea.

Aşa s-a întâmplat şi ultima dată, când cei doi au început să se certe din acelaşi motiv. Individul a pus mâna pe o scrumieră, şi i-a aruncat-o femeii în cap. Victima a început să ţipe după ajutor şi, din fericire, a fost auzită de o vecină.

Aceasta a venit imediat şi a scăpat-o din mâinile agresorului, apoi a sunat la 112. Iar o ambulanţă a dus-o pe femeie la spital, unde medicii i-au îngrijit rănile.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, pentru 5 zile.

De altfel, de-a lungul timpului, poliţia a fost chemată de mai multe ori la ei acasă, din cauza violenţelor. Individul a fost reţinut şi chiar arestat preventiv inclusiv pentru violare de domiciliu, ori pentru că nu a respectat ordinele de protecţie anterioare.

Şi de această dată, se va cere arestarea lui preventivă, pentru violenţă în familie.

