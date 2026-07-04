Șapte mașini au fost avariate. Tot din cauza ploilor abundente, drumul spre Poiana Brașov s-a surpat pe o porțiune, iar în Vaslui fațada unui bloc s-a prăbușit pe trotuar.

În Galați, oamenii au primit vineri seară trei mesaje Ro-Alert. Primele două anunțau vijelii, iar ultimul avertiza că e pericol de inundații și populația trebuie să se pregătească pentru o eventuală evacuare.

Iar când a început furtună, au curs zeci de apeluri la 112, într-o oră și jumătate. Localnicii au crezut că sunt loviți de uragan.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un copac este pus la pământ de vântul puternic. Mai multe mașini au fost avariate de crengile sau arborii care au căzut peste ele. În valea orașului Galați, străzile au fost inundate.

Corespondent ProTV: ”În centrul orașului Galați, mai mulți copaci, care păreau, de altfel, destul de viguroși, au fost smulși pur și simplu din rădăcini. Unii dintre aceștia au căzut peste mașini”.

Proprietar mașină strivită: ”CASCO nu avem, avem asigurare. La mine mașină e veche, dar am băgat în ea 4.000. Am băgat în ea bani".

Ploile abundente din ultimele zile au făcut stricăciuni și pe drumul spre Poiana Brașov. O porțiune a structurii de susținere a drumului a cedat, iar autoritățile au restricționat circulația.

Corespondent ProTV: ”Aici, în zona afectată, aproximativ 30 de metri din zidul de sprijin s-au surpat. Traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens de circulație, până la consolidarea drumului".

În funcție de rezultatele expertizei, se va stabili dacă vor fi impuse și alte restricții, precum cele de tonaj.

Vântul puternic a desprins fațada unei clădiri vechi de birouri din centrul orașului Vaslui. Nimeni nu a fost rănit, dar bucățile căzute au avariat o mașină parcată în apropiere.

Sunt așteptate noi ploi și vijelii

Vremea instabilă a marcat acest început de iulie - potrivit meteorologilor, numai de vineri și până în acest moment au fost emise 49 de avertizări nowcasting, adică pericol imediat. Cele mai multe au fost avertizări de cod galben de ploi și vânt puternic.

Mai multe localități din Prahova s-au aflat sâmbătă sub avertizare imediată de cod portocaliu de vreme severă. Ploaia torențială a inundat DN72, în apropiere de Ploiești, și a dat bătăi de cap șoferilor care au înaintat cu dificultate. Pompierii au fost nevoiți să intervină pentru pentru evacuarea apei din mai multe gospodării, dar și pentru îndepărtarea unor copaci căzuți în municipiul Ploiești.

Și sâmbătă seara - Bucureștiul și șapte județe se află sub incidența unui cod galben de ploi. De altfel, în Capitală au fost mai multe reprize de ploaie torențială, de scurtă durata, care nu au creat probleme însă.

Ar putea apărea pe alocuri ploi, grindină dar și descărcări electrice. Așa cum s-a întâmplat și în aceste zile, vijeliile și furtunile ar putea veni din scurt. Vestea bună este că acest cod galben expiră. Rămâne valabil însă până la ora 23 - un cod galben de vânt puternic.

După valul de căldură de zilele trecute, vremea ne oferă un scurt răgaz. Ploile au adus răcoare și au făcut temperaturile să scadă în cea mai mare parte a țării.