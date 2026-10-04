Marfa e de calitate și la preț de chilipir. În plus, cumpărătorii fac și o faptă bună: banii din vânzări vor finanța construirea unui adăpost pentru victimele violenței domestice.

La târgul din Bistrița se găsesc obiecte donate de persoane din Austria, dar și de bistrițeni care au vrut să dea o mână de ajutor asociației de binefacere. La intrare, vizitatorii plătesc 10 lei, în schimbul unui voucher de cumpărături.

Reporter: „La ce anume vă uitați?”

Bărbat: „Mai mult la clasici, francezi și ai noștri. O carte are valoarea ei, nu poți zice, e scumpă, e ieftină, important e ce transmite cartea.”

Nostalgicii au cumpărat casete audio vechi, apreciate pentru sunetul autentic.

Bărbat: „Sunt pasionat de casete audio analogice, echipamente vechi, ascult muzică la casetofon, mi se pare așa un fel de nostalgie, sună altfel muzica ascultată, așa poți să reasculți melodii vechi, albume vechi, am găsit muzică rock, metal, în general astea mă pasionează.”

Bărbat: „Am cumpărat un fel de ceas, un fel de cronometru, cărți sunt multe, jucării pentru copii.”

Femeie: „Tăviță frumoasă, mașină de tocat, o tigaie frumoasă și mai cumpăr câte ceva ce mai găsesc.”

Femeie: „Lumea găsește de toate, dar cumpără numai ce are nevoie. Cumpără lumea, deja am predat la șefa o grămadă de bani și vouchere.”

Femeie: „Am luat pentru nepoțel să-l pun să înșire, sunt niște pietricele care au găuri în ele și se pot face brățări ale prieteniei, așa le numesc ei.”

Olimpiu Cocian, organizator: „Cred că niciodată nu am avut atâția purici ca anul acesta, drept urmare, cred că oricine poate găsi ceva, trebuie să ai imaginație să cuprinzi totul, de la mobilă până la carte, jucării, sport, foarte multe lucruri.”

Târgul este deschis și duminică, până la ora 14.