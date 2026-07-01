Fulgerele au spintecat cerul, ploaia a căzut cu forță ca un zid de apă, iar rafalele de vânt au luat o viață, și au provocat numeroase pagube.

În urma furtunii, au rămas sute de mașini blocate, case inundate și pasaje înghițite de apă. Pompierii estimează că a fost cea mai puternică furtună care a lovit orașul în ultimii 30 de ani.

Ploile torențiale au început în jurul orei 20:00, atunci când a venit și prima avertizare RO-Alert.

Imaginile surprinse de vânătorii de furtuni arată structura impresionantă a furtunii, care înaintează ca un zid uriaș spre oraș. În doar câteva minute, cerul s-a întunecat complet.

Noapte de coșmar în București și Ilfov

În câteva ore perdeaua de apă și vijelia violentă au măturat tot ce le-a stat în cale. După ora 23 alerta a fost ridicată la nivel portocaliu, iar după miezul nopții au mai fost date două mesaje de avertizare de vreme extremă de cod roșu.

Traficul a fost paralizat aproape toată noaptea - Zeci de străzi au fost inundate sau blocate de crengi, copaci căzuți și chiar bucăți de acoperiș. Iar în dispeceratele 112, apelurile nu se mai opreau. Peste 3000 de oameni au sunat să ceară ajutorul.

Au mai urmat 10 mesaje de avertizare în București și Ilfov, care îndemnau oamenii să se adăpostească și să evite deplasările.

Din păcate, în localitatea Găneasa din județul Ilfov, furtuna a avut urmări tragice. Un bărbat, pasager într-o mașină, a murit, după ce vântul puternic a prăbușit un copac peste vehiculul în mers.

Corespondent Știrile PRO TV: „Unul dintre plopi a căzut direct pe parbrizul mașinii, iar impactul a fost atât de puternic încât echipajele de intervenție au fost nevoite să taie plafonul autoturismului dar și una dintre portiere pt a scoate de acolo victimele care au rămas încarcerate.”

Reporter: „S-a închis strada! Ce v-au zis?”

Șofer: „Probleme cu acoperișul.”

Reporter: „Trebuie să întoarceți acum!”

Șofer: „Da.”

Femeie: „Am plecat acasă și, uite... m-a luat...”

Reporter: „Vă dărâmă vântul...”

Femeie: „Da, și nu circulă nimic, nici autobuze, nimic. Și nu știu cu ce să ajung!”

Avertizări în lanț și fenomene extreme

În total meteorologii au emis 19 avertizări de tip nowcasting, adică de pericol imediat.

Aproape 80 de litri de apă pe metrul pătrat au căzut în Capitală, cât media pentru întreaga lună iunie, potrivit experților. Tunetele au răsunat toată noaptea, în timp ce fulgerele au brăzdat cerul fără întrerupere.

Corespondent Știrile PRO TV: „Văd că sunt câțiva curajoși care încearcă să intre și să avanseze prin ceea ce în momentul de față pare un râu în mijlocul Bucureștiului.”

Pieton: „E dezastru. Sunt udă până pe aici.”

Mai multe pasaje au fost inundate, iar pe străzi întregi din Sectorul 2, apa a acoperit complet carosabilul și trotuarele.

Tânără: „Tocmai de aceea am vrut s-o mut, dar nu am mai apucat.”

Pentru a ajunge la câteva mașini rămase blocate, pompierii au fost nevoiți să înoate prin apa adunată în pasajul Poligrafiei.

Corespondent Știrile PRO TV: „După aproape jumătate de noapte, timp în care echipajele au intervenit continuu, pasajul Poligrafiei este în continuare închis. Nivelul apei a ajuns la un moment dat de 2 metri, iar șoferii care au încercat să traverseze au fost nevoiți să abandoneze autoturismele în mijlocul apelor.”

Ce este supercelula care a lovit Bucureștiul

Meteorologii spun că asupra Bucureștiului s-a abătut o supercelulă, adică unul dintre cele mai puternice tipuri de furtuni. Se dezvoltă pe verticală, poate atinge peste 10-15 kilometri înălțime și este unul dintre cele mai puternice tipuri de furtuni, capabilă să producă rafale violente de vânt, grindină și ploi torențiale.

George Alexandru, vânător de furtuni: „Se vedea peste București, în momentul în care am ridicat drona, efectiv praful cum se ridica. În momentul în care a ajuns aproape de zona Bucureștiului s-a intensificat mai puternic. Asta datorită căldurii excesive de deasupra orașului.”

Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de urgență spun că a fost cea mai puternică furtună din ultimii 30 de ani.