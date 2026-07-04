Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

Vremea
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Ploaie furtuna
Inquam Photos /Alexandru Nechez

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, două atenționări cod galben de vreme severă, valabile în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, vijelii, ploi torențiale și grindină de mici dimensiuni.

autor
Aura Trif

Prima avertizare este în vigoare între orele 10:00 și 23:00 și vizează sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, precum și Carpații Meridionali și de Curbură.

În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu rafale ce vor atinge, în general, 50-70 km/h.

Cod galben de vijelii și grindină

O a doua atenționare cod galben este valabilă între orele 10:00 și 20:00 și vizează județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călărași, Ilfov, precum și municipiul București.

Meteorologii avertizează că vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, dar și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Cum va fi vremea în București

Pentru Capitală, ANM a emis și o prognoză specială, valabilă între orele 10:00 și 23:00.

Vremea se va răci față de ziua precedentă, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 26 de grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni.

În Capitală, cantitățile de apă vor fi, în general, de 15-20 l/mp, însă izolat pot depăși 30 l/mp.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: cod galben, anm, vant, ploi, vijelii, precipitatii, prognoza meteo,

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