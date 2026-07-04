Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu rafale ce vor atinge, în general, 50-70 km/h.

Prima avertizare este în vigoare între orele 10:00 și 23:00 și vizează sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, precum și Carpații Meridionali și de Curbură.

Cod galben de vijelii și grindină

O a doua atenționare cod galben este valabilă între orele 10:00 și 20:00 și vizează județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călărași, Ilfov, precum și municipiul București.

Meteorologii avertizează că vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, dar și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.