A fost selectat, alături de alte patru proiecte, să ia parte la finala DASA Award 2026, distincție acordată anual de Academia Europeană a Muzeelor.

Specialiștii au evaluat felul în care vizita devine o experiență de învățare, prin expoziții, tehnologie și interacțiunea cu publicul.

Proiectele și activitatea muzeografilor constănțeni au plasat Perla Constanței între primele cinci muzee din Europa.

Patricia Antici, coordonator Centrul Expozițional Cazinoul Constanța: „Înseamnă o recunoaștere la nivel european a Cazinoului din Constanța, practic ne pune în rând cu alte instituții.”

Peste 60 de instituții au participat la competiție. Iar în finală au ajuns alte patru muzee din Viena, Germania, Veneția, Italia și Polonia.

În clădirea stil Art Nouveau sunt permanent ateliere de arheologie, arhitectură sau cultură.

Mădălina Țugui, ghid Cazinoul Constanța: „Încercăm să-i punem pe copii să construiască de la zero Cazinoul, să pună fundația. Ne-am dorit ca acest Cazinou să devină și un loc al celor mici, de aceea am venit cu ideea atelierului de arhitectură, unde cei mici să vină să cunoască istoria acestui loc.”

Monumentul de pe faleză a fost redeschis în 2025, după un amplu program de restaurare.