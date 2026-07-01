Sute de copaci au fost puși la pământ, în timp ce străzile nu se mai vedeau de apă.Cu ajutorul graficelor realizate cu inteligență artificială, Cosmin Stan ne explică fizica din spatele acestui fenomen extrem, care ne-a lovit marți noapte.

Totul a început cu cele două zile de caniculă extremă. Vă spuneam la începutul săptămânii că țara a fost sub o cupolă de foc, un blocaj atmosferic. Asta înseamnă că aerul cald și tropical a fost presat la sol, ca sub un capac de oală sub presiune.

Bucureștiul, fiind o aglomerare de beton și asfalt, a funcționat ca un uriaș radiator. Pământul și clădirile au înmagazinat cantități masive de căldură.

Altfel spus, aerul de la sol a devenit extrem de fierbinte și plin de vapori de apă, adică foarte umed și sufocant. Acest aer cald este ușor și vrea să se ridice, dar avea nevoie de un declanșator.

Frontul rece care a declanșat furtuna

Iar declanșatorul a sosit azi-noapte: un front atmosferic rece. Aerul rece este dens și greu. Când a lovit masa de aer fierbinte de deasupra Bucureștiului, s-a produs un șoc. Aerul rece s-a prăbușit spre sol și a catapultat aerul cald și umed la înălțimi uriașe, cu o viteză amețitoare. Imaginați-vă ce se întâmplă când aruncați gheață în ulei încins, doar că la scară atmosferică.

Această urcare violentă a aerului cald a creat norii numiți Cumulonimbus, monștrii furtunilor de vară. Iată cum se vedea cerul Bucureștiului în aceste imagini surprinse de vânătorii de furtuni.

Aici intervine fizica pură: pe măsură ce vaporii de apă din aerul cald au urcat și s-au răcit brusc la înălțimi mari, s-au transformat în picături de apă și gheață. Acest proces de condensare eliberează o cantitate gigantică de energie.

Prăbușirea furtunii asupra Capitalei

Și ajungem la momentul critic de azi-noapte. Când cantitatea de apă și grindină de la înălțime a devenit prea grea, ea a început să cadă, trăgând după ea aerul foarte rece de sus. Acesta s-a prăbușit spre pământ ca un lift scăpat de sub control.

Când a lovit solul Capitalei, nu a avut unde să se mai ducă în jos, așa că s-a împrăștiat violent pe orizontală. Acelea au fost vijeliile care au suflat cu viteze de până la 70 km/h, doborând sute de copaci.

Au fost cantități record de apă, iar sistemele de canalizare, proiectate pentru ploi normale, au fost pur și simplu depășite de volumul uriaș căzut în doar câteva zeci de minute.