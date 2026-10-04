Soarele strălucește nestingherit pe tot parcursul zilei, vântul nu pune probleme, însă dimineața, izolat, se va forma ceață.

Maximele pornesc de la 18 grade pe litoral și vor ajunge până la 27 de grade în sudul Banatului.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi plăcută, cu mult soare și temperaturi mai ridicate decât sâmbătă. Se ating 23 de grade în Bărăgan, dar la malul mării va fi mai răcoare și se vor înregistra 18...19 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, atmosfera va fi însorită. Vântul nu pune probleme și se încălzește ușor. La amiază vor fi cel mult 23 de grade.

Vedem soarele și în nordul Moldovei și în Bucovina. Temperaturile comparabile cu cele înregistrate sâmbătă vor ajunge la 21...22 de grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține însorită toată ziua și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge la 24 de grade la Satu Mare.

Și în ținuturile vestice se mai încălzește puțin, iar atmosfera devine foarte plăcută la amiază. Vântul suflă slab, iar temperaturile urcă până la 27 de grade în sudul Banatului.

În Transilvania, dimineața este frig, mai ales în depresiuni. La ora 7, erau minus 4 grade la Miercurea Ciuc și a apărut și puțină ceață. Apoi soarele încălzește atmosfera și, după prânz, în vestul provinciei vor fi temperaturi de până la 22 de grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia ne așteaptă o zi frumoasă, cu cer curat și vânt domol. Și pe aici mai cresc temperaturile. După prânz vor fi 25 de grade la Drobeta-Turnu Severin și la Râmnicu Vâlcea, valori mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

Și în sudul țării avem soare, atmosferă plăcută și temperaturi în creștere. Se vor atinge 24 de grade.

Vremea în București

În București, avem încă o zi frumoasă. Se mai încălzește puțin și după prânz se vor înregistra în jur de 25 de grade, o valoare mai ridicată decât în mod obișnuit la această dată.

Luni se face mai cald. Avem soare, atmosferă plăcută și 26 de grade în termometre.

Marți soarele strălucește pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab. După prânz se vor înregistra tot 26 de grade.

Miercuri se anunță încă o zi cu soare și câțiva nori trecători. Temperatura aerului scade ușor, dar tot va fi mai cald decât în mod obișnuit. Maxima va ajunge la 25 de grade, iar în noaptea de miercuri spre joi minima coboară la 10 grade.

Vremea la munte

La munte, avem vreme foarte plăcută, cu cer mai mult senin. Vântul va fi puțin mai activ și se mai încălzește puțin.

Luni se anunță soare și atmosferă foarte plăcută. Norii apar doar trecător și nu sunt anunțate ploi. Vântul va fi puțin mai activ.

Marți cerul devine senin în toată zona montană, iar temperaturile vor fi puțin mai ridicate decât ar trebui la această dată.

Miercuri avem încă o zi frumoasă. Mai apar câțiva nori decorativi, iar vântul va avea unele porniri la altitudini mari.