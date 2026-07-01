Fulgerele au spintecat cerul, ploaia a căzut cu forță ca un zid de apă, iar rafalele de vânt au luat o viață și au provocat numeroase pagube.

În urma furtunii au rămas sute de mașini blocate, case inundate și pasaje înghițite de apă. Pompierii estimează că a fost cea mai puternică furtună care a lovit orașul în ultimii 30 de ani.

Haos în centrul Capitalei

Bulevardul Magheru din centrul Capitalei până la Piața Romană a fost paralizat câteva ore. Specialiștii în demolări controlate împreună cu pompierii au încercat să coboare în siguranță acoperișul unui bloc aflat în reabilitare.

Acoperișul a fost ancorat și tăiat bucăți.

În acest moment mai mulți specialiști în demolare au reușit să taie acoperișul din lemn și din tablă care a fost marți seară desprins din cauza vântului și furtunii puternice. Inițial l-au găurit, l-au prins cu chingi, iar în acest moment îl coboară la sol.

Corespondent Știrile PRO TV: „Bucureștiul încearcă să își revină după furtuna puternică. Noi suntem acum pe Bulevardul Magheru, iar în jurul meu e unul dintre cele mai vizibile efecte: trafic aproape blocat. Unele sensuri sunt în continuare închise, altele deschise sunt blocate. Vedem șoferi agitați, claxonează, încearcă să caute rute ocolitoare și petrec zeci de minute în trafic.”

Situația s-a repetat în mai multe zone.

Pe Bulevardul Metalurgiei vântul puternic a doborât un plop care a căzut peste cablurile de electricitate. Bulevardul este blocat de mai bine de 4 ore din cauza numărului mare de intervenții în același timp. În acest moment, pietonii pot traversa cu greu doar prin această porțiune.

Elevi afectați de haosul din trafic

Traficul le-a creat probleme și absolvenților de liceu. Aproape 20 de candidați din capitală și din Giurgiu, Dâmbovița, Bacău, Timișoara, Satu Mare și Bacău au depășit ora limită de acces în săli, la proba obligatorie a profilului din examenul de bacalaureat.

Ministerul Educației a intervenit însă de dimineață, spunând că cei care nu s-au putut prezenta din motive neimputabile lor – probleme cu transportul în comun și blocaje pe căile de acces – au o soluție salvatoare în regulamentul școlar: o sesiune suplimentară, cu subiecte de rezervă.