Stația Piața Victoriei 2 este închisă pentru că apele au inundat tunelurile și au ajuns până pe peron. Din cauza umidității, după-amiază, la stația Universității, s-a produs un incendiu.

O flacără puternică a izbucnit imediat după un tren plin cu călători a oprit în stația Universității. Panicați, oamenii au început să țipe și s-au grăbit să ajungă mai repede la suprafață.

Imediat, polițiștii au delimitat zona și au interzis accesul călătorilor.

Incendiu provocat de sistemul electric

Reprezentanții Metrorex spun că pe fondul umidității, incendiul a izbucnit de la o piesă de la sistemul electric care s-a supraîncălzit și a scos fum.

În acest timp, un nod important de metrou este închis din cauza ploilor. Stația Victoriei 2 a fost inundată.

A plouat atât de mult încât șuvoaiele s-au scurs în cascadă pe scările metroului. Au blocat intrarea în stație, au trecut de turnicheții de acces și au ajuns la peroane și linii.

În subteran, apa acumulată a inundat tunelurile și a ajuns la peron, care are 110 metri lungime.

Victoriei este cea mai joasă stație de pe magistralele metroului, iar apa nu a avut unde să se scurgă.

Milioane de litri de apă în subteran

După ore întregi în care echipele de la Metrorex, ajutate de pompieri și Apa Nova au tot scos apa din subteran, la prânz încă mai erau aproximativ șapte milioane de litri. Imaginați-vă că această cantitate intră în aproape 50 de mii de căzi de baie, 3 piscine olimpice sau 7 milioane de sticle de un litru.

Situația a creat probleme majore la orele de vârf, iar călătorii au fost nevoiți să folosească rute alternative.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor: „Cel mai probabil, astăzi stația de metrou va rămâne închisă.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Autoritățile au cerut ajutor de la MApN să le trimită pompe.”

După ce apa va fi scoasă, liniile de metrou vor fi curățate și verificate.