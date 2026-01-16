Patru suporteri FCSB, ridicați de mascați după ce au bătut trei adolescenți într-un tramvai din Capitală în luna noiembrie

Patru membri ai galeriei FCSB, cu vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani, au fost reţinuţi, fiind acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

În noiembrie 2025, ei au agresat trei adolescenţi într-un tramvai din Bucureşti, incidentul fiind susprins de camerele de supraveghere.

„Ieri, 15 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al jandarmilor din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. În urma activităţilor desfăşurate, au fost reţinute patru persoane, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, a transmis, vineri, Poliţia Capitralei.

Sursa citată a precizat că ancheta a pornit în 22 noiembrie 2025, când Poliţia Capitalei a fost sesizată că mai multe persoane ar fi fost agresate fizic într-un mijloc de transport în comun de către alte persoane.

„Din datele şi probele administrate a reieşit faptul că, la data de 22 noiembrie 2025, patru persoane, în timp ce se aflau într-un tramvai, ar fi agresat fizic trei minori, unul în vârstă de 16 ani şi doi în vârstă de 15 ani, lovindu-i cu pumnii şi picioarele la nivelul capului şi corpului. Prin acţiunile lor, persoanele în cauză ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

În urma cercetărilor au fost identificaţi patru tineri, bănuiţi de comiterea faptei.

„Persoanele bănuite au fost depistate şi conduse la audieri. Faţă de acestea a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, a mai transmis sursa citată.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că cei patru au vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani şi sunt din galeria FCSB. La momentul agresiunii mergeau la meciul FCSB - Petrolul Ploieşti.

