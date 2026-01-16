Patru suporteri FCSB, ridicați de mascați după ce au bătut trei adolescenți într-un tramvai din Capitală în luna noiembrie

Stiri actuale
16-01-2026 | 14:58
×
Codul embed a fost copiat

Patru membri ai galeriei FCSB, cu vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani, au fost reţinuţi, fiind acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

autor
Adrian Popovici

În noiembrie 2025, ei au agresat trei adolescenţi într-un tramvai din Bucureşti, incidentul fiind susprins de camerele de supraveghere.

„Ieri, 15 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al jandarmilor din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. În urma activităţilor desfăşurate, au fost reţinute patru persoane, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, a transmis, vineri, Poliţia Capitralei.

Sursa citată a precizat că ancheta a pornit în 22 noiembrie 2025, când Poliţia Capitalei a fost sesizată că mai multe persoane ar fi fost agresate fizic într-un mijloc de transport în comun de către alte persoane.

„Din datele şi probele administrate a reieşit faptul că, la data de 22 noiembrie 2025, patru persoane, în timp ce se aflau într-un tramvai, ar fi agresat fizic trei minori, unul în vârstă de 16 ani şi doi în vârstă de 15 ani, lovindu-i cu pumnii şi picioarele la nivelul capului şi corpului. Prin acţiunile lor, persoanele în cauză ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Citește și
furt medias
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro

În urma cercetărilor au fost identificaţi patru tineri, bănuiţi de comiterea faptei.

„Persoanele bănuite au fost depistate şi conduse la audieri. Faţă de acestea a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, a mai transmis sursa citată.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că cei patru au vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani şi sunt din galeria FCSB. La momentul agresiunii mergeau la meciul FCSB - Petrolul Ploieşti.

Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua

Sursa: News.ro

Etichete: bataie, tramvai,

Dată publicare: 16-01-2026 14:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
Stiri actuale
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro

Este anchetă în Mediaș, după ce un bărbat a susținut că a fost călcat de hoți și ar fi rămas fără un 1 milion de euro și peste o jumătate de kilogram de aur.

Poliţia Română publică imagini șocante din accidente rutiere: „Nu sunt scene dintr-un film, sunt realităţi. Opreşte-te” VIDEO
Stiri actuale
Poliţia Română publică imagini șocante din accidente rutiere: „Nu sunt scene dintr-un film, sunt realităţi. Opreşte-te” VIDEO

Poliţia Română a publicat vineri imagini șocante surprinse în timpul sau imediat după accidente rutiere, pentru a avertiza șoferii, pietonii și bicicliștii să respecte regulile și să fie vigilenți în trafic.

„O să te omor”. O femeie din Bucureşti a vrut să se răzbune pe fostul soţ şi a înscenat mesaje de ameninţare. Ce a urmat
Stiri actuale
„O să te omor”. O femeie din Bucureşti a vrut să se răzbune pe fostul soţ şi a înscenat mesaje de ameninţare. Ce a urmat

O femeie de 35 de ani din Bucureşti a vurt să se răzbune pe fostul soţ, a cumpărat o cartelă telefonică şi a trimis pe numărul ei de telefon mesaje de ameninţare extremă.

Recomandări
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
Stiri actuale
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Curtea de Apel Bucureşti amânat judecata pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic
Vremea
ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Ianuarie 2026

47:37

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59