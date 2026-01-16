Kremlinul consideră „pozitivă” deschiderea unor țări europene către dialog. Statele care susțin negocieri cu Rusia

16-01-2026 | 14:44
dmitri peskov
Kremlinul a calificat vineri drept „pozitivă” dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu Moscova, întrerupt după începerea atacului rus asupra Ucrainei în 2022, relatează POLITICO.

Sabrina Saghin

„Dacă aceasta reflectă într-adevăr viziunea strategică a europenilor, este o evoluţie pozitivă a poziţiei lor”, a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, spunând că a „luat notă de declaraţiile făcute în ultimele zile de mai mulţi lideri europeni”.

„Acest lucru este în deplină concordanţă cu viziunea noastră”, a adăugat el.

Liderii europeni susțin negocieri cu Moscova

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au semnalat recent o nouă deschidere către dialogul cu Moscova, Merz solicitând săptămâna aceasta un „echilibru în relaţiile” cu Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Paula Pinho, a descris, de asemenea, negocierile cu Rusia ca fiind inevitabile „la un moment dat”, dar a avertizat: „Nu am ajuns încă acolo”.

Nu toţi aliaţii occidentali ai Ucrainei sunt însă de acord cu această idee. Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat pentru POLITICO că nu există „dovezi că Putin doreşte cu adevărat pacea”.

Noile apeluri vin pe fondul îngrijorărilor de la Bruxelles şi din alte capitale că Washingtonul ar putea marginaliza europenii în negocierile de pace cu Kievul şi Moscova. Meloni a cerut săptămâna trecută UE să numească un trimis special pentru a discuta cu Rusia.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 16-01-2026 14:44

