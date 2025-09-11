Fraude cu materiale de construcții în Gorj. Trei bărbați cercetați pentru înșelăciuni cu prejudiciu de peste un milion de lei

Stiri actuale
11-09-2025 | 08:54
×
Codul embed a fost copiat

Trei bărbați din Gorj sunt cercetați pentru mai multe fapte de înșelăciune, cu un prejudiciu de peste un milion de lei.

autor
Gigi Ciuncanu

Indivizii ar fi cumpărat materiale de construcții în cantități mari. Însă, în loc să plătească marfa, o vindeau mai ieftin și dispăreau cu banii obținuți. Infracțiunile ar fi avut loc în timpul acestei veri.

Polițiștii au descins la mai multe adrese din Gorj, Mehedinți și Prahova, de unde au ridicat telefoane mobile, documente și bunuri în valoare de aproximativ 200.000 de lei.

Cei 3 suspecți, cu vârste cuprinse între 26 și 28 de ani, urmează să afle, joi, dacă vor fi arestați preventiv. Pe de altă parte, o femeie de 32 de ani din Motru, implicată în același dosar, a fost plasată sub control judiciar.

Sursa: Pro TV

Etichete: gorj, prejudiciu, control judiciar, materiale de constructii, cercetat penal,

Dată publicare: 11-09-2025 08:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
Citește și...
Control judiciar pentru individul care și-a legat fiul cu lanț de piciorul mesei. Familia lui a fost relocată
Stiri actuale
Control judiciar pentru individul care și-a legat fiul cu lanț de piciorul mesei. Familia lui a fost relocată

Bărbatul care și-a legat fiul cu lanțul de piciorul mesei și l-a lăsat singur în casă va fi cercetat sub control judiciar.

Șefii ELCEN, sub control judiciar. Directorul general ar fi cerut o mită de peste 1,5 milioane de euro
Stiri actuale
Șefii ELCEN, sub control judiciar. Directorul general ar fi cerut o mită de peste 1,5 milioane de euro

Claudiu Sârbu, directorul general al ELCEN București, și Cornel Zamfiroi, director comercial al companiei, au fost plasați sub control judiciar timp de 60 de zile, fiind cercetați pentru luare de mită.

Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”
Stiri Politice
Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”

Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid.

Recomandări
Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”
Stiri actuale
Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”

ELCEN cel mai mare furnizor de energie termică din capitală a rămas fără conducere după ce directorul general şi cel comercial au primit interdicţie din partea procurorilor DNA de a-şi mai exercita funcţiile.

Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat
Stiri Justitie
Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat

Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei a fost arestat preventiv, pentru următoarele 30 de zile. Magistrații de la Curtea de Apel, au judecat aproape trei ore, propunerea celor de la DIICOT.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28