Fraude cu materiale de construcții în Gorj. Trei bărbați cercetați pentru înșelăciuni cu prejudiciu de peste un milion de lei

Trei bărbați din Gorj sunt cercetați pentru mai multe fapte de înșelăciune, cu un prejudiciu de peste un milion de lei.

Indivizii ar fi cumpărat materiale de construcții în cantități mari. Însă, în loc să plătească marfa, o vindeau mai ieftin și dispăreau cu banii obținuți. Infracțiunile ar fi avut loc în timpul acestei veri.

Polițiștii au descins la mai multe adrese din Gorj, Mehedinți și Prahova, de unde au ridicat telefoane mobile, documente și bunuri în valoare de aproximativ 200.000 de lei.

Cei 3 suspecți, cu vârste cuprinse între 26 și 28 de ani, urmează să afle, joi, dacă vor fi arestați preventiv. Pe de altă parte, o femeie de 32 de ani din Motru, implicată în același dosar, a fost plasată sub control judiciar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













