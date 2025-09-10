Control judiciar pentru individul care și-a legat fiul cu lanț de piciorul mesei. Familia lui a fost relocată

10-09-2025 | 13:25
Bărbatul care și-a legat fiul cu lanțul de piciorul mesei și l-a lăsat singur în casă va fi cercetat sub control judiciar.

Electra Ghiza

Măsura a fost dispusă de judecători pentru următoarele 60 de zile, timp în care suspectul va fi anchetat pentru lipsire de libertate și rele tratamente aplicate minorului. Încă de ieri, a fost emis și un ordin de protecție împotriva lui.

Băiatul de 10 ani, alături de mama și sora lui mai mică, se află într-un centru destinat victimelor violenței domestice. Cei trei urmează un program de evaluare și consiliere psihologică pentru a depăși traumele din familie. În plus, cei de la Protecția Copilului Sibiu vor face demersuri ca băiatul și fata să meargă la școală și să fie înscriși și la un medic de familie.

