Potrivit anchetatorilor, rețeaua era formată din cel puțin 20 de persoane. Indivizii ar fi reușit să preia controlul asupra a peste 400 de conturi deținute de firme legitime, pe o cunoscută platformă de comerț din Germania.

Profitând de recenziile acestor societăți serioase, ar fi postat peste 5.000 de anunțuri de vânzare ale unor bunuri pe care, de fapt, nu le dețineau, de regulă mașini. Cumpărătorii de bună-credință virau sume uriașe, care ajungeau în conturi bancare controlate de suspecți, și nu mai vedeau niciodată bunurile plătite.

De asemenea, infractorii ar fi schimbat adresele de e-mail și datele de plată ale altor societăți, astfel încât să încaseze ei banii, în locul acestora. Sumele erau apoi plimbate prin peste 100 de conturi din Germania, Spania și Marea Britanie, apoi ajungeau în România și erau retrase de la bancomate din Râmnicu Vâlcea.

În urma descinderilor, opt persoane au fost reținute, printre care și doi suspecți căutați de autoritățile din Germania.