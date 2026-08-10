Războiul şi propaganda rusă sunt două feţe ale aceleiaşi dorinţe de control a Moscovei, a transmis luni purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, ca reacţie la poziţiile exprimate de un oficial rus despre relaţiile dintre România şi Republica Moldova, scrie Agerpres.

"Orice oficial rus vorbind despre identitatea naţională a unei ţări se află într-o evidentă contradicţie. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire. Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea şi identitatea naţională a unui vecin. Cum să iei în serios orice afirmaţie despre astfel de subiecte venind de la Moscova? În Rusia ţaristă şi apoi în Uniunea Sovietică comunistă, politica oficială a fost una a rusificării forţate a popoarelor ocupate", a afirmat Andrei Ţărnea.

Acesta a punctat că au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste naţiuni cu forţa sau le impunea ce să facă.

”Au trecut vremurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța”

"Identităţile naţionale şi aspiraţiile naţionale nu răspund cerinţelor Moscovei nici când e vorba de limbă, nici când este vorba de decizii economice şi de investiţii. Au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste naţiuni cu forţa sau le impunea ce sa facă. Războiul şi propaganda rusă sunt două feţe ale aceleiaşi dorinţe de control a Moscovei", a spus Ţărnea.

Directorul Departamentului al II-lea pentru Europa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Iuri Pilipson, a afirmat duminică, într-un interviu acordat agenţiei TASS, că autorităţile din România acordă sprijin militar direct Ucrainei.

"Astăzi, România este deja implicată în furnizarea de sprijin militar-logistic direct regimului de la Kiev", a afirmat diplomatul rus.

Potrivit acestuia, portul moldovenesc Giurgiuleşti, al cărui operator a fost achiziţionat de România, a fost transformat "într-un nod de tranzit pentru livrarea diverselor mărfuri către Ucraina, inclusiv a celor destinate forţelor armate ucrainene".

Bucureştiul a declarat că achiziţionarea portului, prin care trec peste 70% din importurile şi exporturile moldoveneşti pe cale maritimă, constituie un pas către "reunificarea economică", adăugând că acesta va fi utilizat "pentru reconstrucţia Ucrainei".