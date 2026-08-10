Carrefour a extins masiv colaborarea cu producătorii locali, într-o schimbare decisivă a politicii de afaceri după ce a devenit companie 100% românească, odată cu preluarea sa de la grupul omonim francez, de către Pavăl Holding.

Compania a anunțat că programul ”De aici, de aproape”, dedicat susținerii artizanilor locali, s-a extins în toate magazinele din țară, iar volumele de fructe și legume românești au crescut cu 60%. Programul acoperă acum 14 cooperative agricole și peste 390 de producători români.

Ce spune șeful Carrefour despre colaborarea cu producătorii locali

„Colaborarea cu producătorii locali este o alegere de business cu efect direct atât în comunitățile în care operăm, cât și în relevanța ofertei pe care o construim pentru clienții noștri - peste 2.000 de producători români din portofoliul nostru construiesc alături de noi pentru a oferi clienților alegeri responsabile și de calitate de aici, de aproape. Am pornit mereu de la nevoile și capacitatea fiecărui partener, cât și de la nevoia clienților noștri de a alege românește în coșul săptămânal de cumpărături. Vom continua să investim în colaborări durabile și să aducem tot mai aproape de casele românilor produse create în comunitățile lor cu respect, cu grijă și gust de acasă”, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România, potrivit unui comunicat al companiei.

Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, cu afaceri globale de 83 de miliarde de euro, a anunțat în luna februarie vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding, pentru 823 de milioane de euro. Î

n România, compania a înregistrat anul trecut afaceri de 3 miliarde de euro. Carrefour operează în România 478 de magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) şi magazine de tip discount (Supeco).