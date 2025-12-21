Mercosur regretă noile reticenţe europene, dar are încredere că Franţa nu va reuşi să blocheze acordul

Stiri externe
21-12-2025 | 16:29
Mercosur
Shutterstock

Mercosur a regretat sâmbătă noua amânare a acordului cu UE, dar are încredere că semnarea va avea loc în ianuarie, întrucât Franţa nu va putea obţine majoritatea necesară pentru a-l bloca.

autor
Ioana Andreescu

Gazda Summit-ului Mercosur, de la Foz de Iguazu, preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a spus că spera să semneze „în sfârşit" tratatul, după 26 de ani de negocieri, şi că cele două blocuri ajunseseră la un acord avantajos pentru ambele părţi, până când Europa a apăsat din nou frâna.

„Dar, din păcate, Europa nu s-a decis încă. Liderii europeni au cerut mai mult timp pentru a dezbate măsuri adiţionale de protecţie agricolă", a explicat preşedintele brazilian. "Fără voinţă politică şi curajul liderilor, nu va fi posibilă finalizarea unei negocieri care se prelungeşte deja de mai bine de 26 de ani", a adăugat acesta.

Decorul oferit de Cascadele Iguazu fusese ales de Brazilia, care deţine preşedinţia Mercosur în al doilea semestru din 2025, drept un cadru impunător pentru semnarea acordului, dar, în final, niciun lider european nu a mai ajuns în oraşul din apropierea triplei frontiere cu Argentina şi Paraguay.

Lula da Silva a explicat că vineri a primit o scrisoare de la preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi a preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, în care cei doi şi-au exprimat speranţa privind semnarea acordului în ianuarie, când Paraguay va prelua preşedinţia Mercosur.

Citește și
tractor pe camp, agricultura
România şi Franţa solicită CE amânarea aplicării Acordului Mercosur. Se cer reforme clare în Politica Agricolă

După ce a reamintit că o reuniune atât de apropiată de Sărbătorile de Crăciun fusese o cerere expresă a UE pentru a se asigura că acordul va fi semnat în acest an, Lula a menţionat apelul telefonic pe care l-a primit săptămâna aceasta de la premierul italian, Giorgia Meloni.

„Aceasta a spus, textual, că la începutul lunii ianuarie va fi pregătită pentru semnare. Dacă ea va fi pregătită pentru semnare şi mai lipseşte doar Franţa, potrivit Ursulei von der Leyen şi lui Antonio Costa, nu va fi posibil ca Franţa, de una singură, să blocheze acordul", a subliniat Luiz Inacio Lula da Silva.

Aderarea Italiei este vitală pentru ca acordul să nu deraieze. Cu aceasta, Fraţa va atinge obiectivul unei minorităţi de blocaj: patru din cele 27 de state membre, ce reprezintă mai puţin de 35% din populaţia UE. Polonia, şi Ungaria sunt deja voturi sigure împotriva acordului, mai scrie "El Mundo".

Acordul prevede crearea unei zone de integrare

Acordul prevede crearea unei zone de integrare şi liber schimb pentru 750 milioane de persoane, 10% din populaţia mondială, şi are în vedere suspendarea taxelor vamale în cazul a 91% din exporturile europene şi economii de 4 miliarde euro anual, din acest punct de vedere. Însă, presiunea istorică a lobby-ului agricol în Franţa l-a plasat pe preşedintele Emmanuel Macron în poziţia obişnuită de blocaj pe care a adoptat-o ţara sa, în pofida excelentei relaţii politice şi personale pe care acesta o are cu Lula da Silva.

Vineri noapte, ministrul de Externe argentinian, Pablo Quirno, şi-a exprimat, la postul de ştiri TN, încrederea puternică în faptul că acordul va fi semnat în ianuarie, deşi a subliniat că "Europa nu mai are aceeaşi greutate în comerţul mondial" ca atunci când a început să fie negociat acordul. Quirno a spus, în plus, că acordul bilateral de comerţ între Argentina şi Statele Unite este pe punctul de a fi semnat şi a făcut apel la "flexibilizarea" Mercosur.

Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Sursa: Agerpres

Etichete: Franta, mercosur,

Dată publicare: 21-12-2025 16:29

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Citește și...
Ce este Mercosur, cu care UE negociază de un sfert de secol un mega-acord economic
Stiri externe
Ce este Mercosur, cu care UE negociază de un sfert de secol un mega-acord economic

Semnarea acordului de liber schimb între țările Mercosur din America de Sud și Uniunea Europeană, amânată până în ianuarie de Comisia Europeană din cauza opoziției Franței și Italiei, se negociază de un sfert de secol.  

România şi Franţa solicită CE amânarea aplicării Acordului Mercosur. Se cer reforme clare în Politica Agricolă
Stiri Politice
România şi Franţa solicită CE amânarea aplicării Acordului Mercosur. Se cer reforme clare în Politica Agricolă

România şi Franţa solicită Comisiei Europene amânarea aplicării Acordului Mercosur, având în vedere impactul asupra fermierilor europeni, a anunţat, luni, ministerul de resort.

 

Războiul tarifar împinge UE şi Mercosur să accelereze demersurile privind implementarea acordului lor comercial
Stiri externe
Războiul tarifar împinge UE şi Mercosur să accelereze demersurile privind implementarea acordului lor comercial

Ofensiva comercială a lui Donald Trump, care a început cu aplicarea de tarife de 10% pentru majoritatea partenerilor comerciali ai SUA, a reactivat eforturile politice de impulsionare a acordului de liber schimb dintre UE şi Mercosur.

Recomandări
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28