Fostul director al Filarmonicii Arad a bătut un bărbat pentru că mergea lent pe stradă. Victima are piciorul rupt

Fostul director al Filarmonicii din Arad, Alin Văcean, se află în arest preventiv alături de fratele său după ce ar fi bătut un cuplu în parcarea unui centru comercial.

Cei doi bărbați erau în mașină și s-ar fi enervat că pietonii ar fi traversat prea încet strada. Alin Văcean a mai fost implicat și în alte scandaluri.

Acum 9 ani, a publicat un filmuleț din vacanța în Mauritius care a stârnit revoltă printre angajații instituției.

Frații Alin și Adrian Văcean au intrat zâmbitori în sala de judecată și au menționat că doar s-au apărat de cei doi pietoni. Acum, se află în arest preventiv după incidentul petrecut în parcarea centrului comercial din Arad. Victimele, doi soți, se aflau pe trecerea de pietoni când au văzut că o mașină le face semne să se grăbească.

Florin Moțiu, victimă: „A claxonat și a accelerat că și cum au vrut să ne lovească și m-am oprit în mijlocul trecerii de pietoni”.

Corespondent PRO TV: Cei doi suspecți au coborât din mașină și au început să îl lovească pe bărbat. Celălalt, din ce am înțeles fratele lui, „a coborât de pe locul pasagerului și prin spate m-a lovit și mi-a rupt piciorul.”

Soția a încercat să aplaneze conflictul.

Mariana Moțiu, victima: „Am primit o palmă de la celălalt de la volan. Nu le-a păsat, râdeau și s-au băgat în mașină și s-au dus. Bărbatul are nevoie acum de 50 de zile de îngrijiri medicale și nu poate merge la serviciu”.

Mădălin Herbei, purtător de cuvânt IPJ Arad: „Cercetările sunt continuate într-un dosar penal întocmit pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”. Alin Văcean a mai fost implicat și în alte scandaluri. În 2016, pe când era director al Filarmonicii din Arad, a publicat online un filmuleț în care a simțit nevoia să transmită salutari acasă. Se afla cu iubita lui de-atunci într-o piscină de pe insula Mauritius. Angajații Filarmonicii au considerat că sunt sfidați prin înregistrare. Alin Văcean a plecat în același an de la șefia instituției.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













