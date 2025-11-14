Bătaie cu bâte pe stradă, în Iași. Scandalul a pornit într-o sală de jocuri. VIDEO

14-11-2025 | 17:25
Încăierare în plină stradă, într-o localitate din Iași. Patru scandalagii, printre care un băiat de 17 ani, s-au bătut cu bâtele, pumnii și picioarele, sub ochii trecătorilor, după un scandal izbucnit într-o sală de jocuri de noroc.

Elena Bejinaru

Incidentul a avut loc în orașul Hârlău și a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit polițiștilor, inițial, doi bărbați s-au certat într-o sală de jocuri de noroc. Unul dintre scandalagii a părăsit localul, doar pentru a reveni cu întăriri.

Și-a chemat cinci prieteni în ajutor, iar scandalul s-a transformat într-o bătaie generală în local, apoi în mijlocul străzii.

Agresorii, cu vârste cuprinse între 17 și 48 de ani, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Trei dintre scandalagii au fost reținuți, iar instanța a decis să fie cercetați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Aceeași măsură a fost luată și în cazul minorului de 17 ani.

