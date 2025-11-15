Haos în timpul unui zbor Ryanair din Polonia. Un pasager beat s-a luat la bătaie cu poliția la aterizarea în Bristol. VIDEO

Stiri externe
15-11-2025 | 18:59
Pasageri avion
Getty Images

Un zbor Ryanair a fost marcat de haos după ce un pasager, aparent beat, s-a luat la ceartă și s-a bătut cu poliția.

autor
Claudia Alionescu

Incidentul a avut loc pe ruta Cracovia-Bristol la data de 11 noiembrie.

Pasagerul a refuzat să se așeze înainte de aterizare, provocând întârzierea avionului care zbura deasupra aeroportului din Bristol, potrivit The Sun

În imagini, se poate observa cum bărbatul face un gest obscen către un alt pasager și râde, în timp ce echipajul îi cere să se așeze. Pasagerul ar fi băut excesiv.

Citește și
bataie avion
Un englez s-a luat la bătaie cu un turc în avionul spre Antalya, și a fost condamnat în Grecia. Pedeapsa primită

După aterizare, poliția l-a întâmpinat pe pasager, însă acesta a refuzat să părăsească aeronava. A urmat o încăierare cu cei doi polițiști, care au fost nevoiți să-l imobilizeze.

Reprezentanții companiei Ryanair au confirmat că pasagerul a fost într-un final luat de autorități. Mai mult, ei au spus că zborul anterior din Bristol către Cracovia a avut întârzieri tot din cauza lui și au subliniat că respectă o politică de zero toleranță față de comportamentele perturbatoare ale pasagerilor.

Peste un milion de leduri cu energie din bio-combustibili luminează grădina botanică Kew din Londra. Perspectivă uimitoare

Sursa: The Sun

Etichete: Polonia, politie, zbor, pasager,

Dată publicare: 15-11-2025 18:55

Articol recomandat de sport.ro
Mai rău ca la noi! Un director sportiv a fost suspendat trei luni dintr-un motiv incredibil
Mai rău ca la noi! Un director sportiv a fost suspendat trei luni dintr-un motiv incredibil
Citește și...
Aterizare de urgență după comportamentul agresiv al unui pasager care purta 15 măști pe față: ”LGBTQ îmi provoacă cancer”
Stiri externe
Aterizare de urgență după comportamentul agresiv al unui pasager care purta 15 măști pe față: ”LGBTQ îmi provoacă cancer”

Un avion a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență după ce un pasager, care purta „nu mai puțin de 15 măști medicale”, ar fi început să țipe că persoanele LGBTQ îi provoacă cancer, scrie Mirror.co.uk.

Un englez s-a luat la bătaie cu un turc în avionul spre Antalya, și a fost condamnat în Grecia. Pedeapsa primită
Stiri Diverse
Un englez s-a luat la bătaie cu un turc în avionul spre Antalya, și a fost condamnat în Grecia. Pedeapsa primită

Un britanic acuzat că a luat la bătaie un alt pasager a determinat aterizarea de urgență a avionului care zbura spre Turcia.

Motivul pentru care un pasager beat a devenit agresiv cu însoțitorii de bord într-un zbor spre România. A fost amendat
Stiri actuale
Motivul pentru care un pasager beat a devenit agresiv cu însoțitorii de bord într-un zbor spre România. A fost amendat

S-a lăsat cu țipete și îmbrânceli la bordul unei aeronave care a decolat luni dimineață de la Bruxelles cu destinația București.

Recomandări
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Rogobete vine cu clarificări despre cazul fetiței decedate la stomatolog: „Ce scria în documente nu se întâmpla în realitate”
Stiri actuale
Rogobete vine cu clarificări despre cazul fetiței decedate la stomatolog: „Ce scria în documente nu se întâmpla în realitate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus despre clinica stomatologică din Capitală, unde o fetiță de doi ani a murit, că nu avea infrastructura necesară pentru a efectua anestezie generală în cazul intervențiilor stomatologice.

Sondaj CURS. Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, la egalitate
Alegeri locale 2025
Sondaj CURS. Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, la egalitate

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, rămâne favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 22%, arată cel mai recent sondaj CURS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28