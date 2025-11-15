Haos în timpul unui zbor Ryanair din Polonia. Un pasager beat s-a luat la bătaie cu poliția la aterizarea în Bristol. VIDEO

Un zbor Ryanair a fost marcat de haos după ce un pasager, aparent beat, s-a luat la ceartă și s-a bătut cu poliția.

Incidentul a avut loc pe ruta Cracovia-Bristol la data de 11 noiembrie.

Pasagerul a refuzat să se așeze înainte de aterizare, provocând întârzierea avionului care zbura deasupra aeroportului din Bristol, potrivit The Sun.

În imagini, se poate observa cum bărbatul face un gest obscen către un alt pasager și râde, în timp ce echipajul îi cere să se așeze. Pasagerul ar fi băut excesiv.

După aterizare, poliția l-a întâmpinat pe pasager, însă acesta a refuzat să părăsească aeronava. A urmat o încăierare cu cei doi polițiști, care au fost nevoiți să-l imobilizeze.

Reprezentanții companiei Ryanair au confirmat că pasagerul a fost într-un final luat de autorități. Mai mult, ei au spus că zborul anterior din Bristol către Cracovia a avut întârzieri tot din cauza lui și au subliniat că respectă o politică de zero toleranță față de comportamentele perturbatoare ale pasagerilor.

