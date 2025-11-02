Buletin de Galați, adresă în Brăila. O încurcătură administrativă le dă bătăi de cap la mii de oameni dintr-un cartier ANL

Bătaie de cap și incertitudine pentru aproape 2.300 de locuitori ai unui cartier ANL, pierduți între județele Brăila și Galați, din cauza unei situații administrative bizare.

Blocurile se află pe un teren al comunei Vădeni, din Brăila, administrat însă de municipiul Galați, în baza unei Hotărâri de Guvern din anul 2002.

Până acum, Evidența Populației din Galați putea elibera cărți de identitate pentru locuitorii din cartierul situat în Brăila.

Situația s-a complicat însă odată cu noul Sistem Național de Evidență a Persoanelor.

Așa se face că părinții au buletin de Galați, iar copiii lor trebuie să le facă acte în județul Brăila.

Probleme sunt și cu înscrierea la școală, transportul local sau cu prelungirea contractelor de închiriere în blocurile ANL.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Biroul pentru Evidența Populației Galați a decis să permită eliberarea cărților de identitate pentru locuitorii cartierului ANL „Dimitrie Cantemir”.

Cu alte cuvinte, situația a fost rezolvată „din pix”.

Însă acum, softul noului Sistem Național de Evidență a Persoanelor verifică automat nomenclatorul străzilor, iar cea pe care sunt construite blocurile figurează în județul vecin.

Gabriel Florea, locuitor din cartierul „Dimitrie Cantemir”:

„O parte dintre noi avem buletine cu Berlin, Galați, iar o parte, care trebuiau să le facă la copii că au făcut 14 ani, au făcut buletine pe Vădeni, Brăila. Deocamdată, copiii sunt la Galați, cei care urmează să intre în clasa I-a. Domnul primar a declarat că e posibil să fie probleme mai târziu, pentru că o să facă transport extraurban.”

Reporter: „Unde plătiți impozite?”

Gabriel Florea, locuitor din cartierul „Dimitrie Cantemir”: „La Galați.”

Reporter: „I-ați da la școala din Vădeni?”

Femeie: „În niciun caz.”

Oamenii spun că nu știu unde să se adreseze pentru acte, taxe ori servicii sociale.

Reporter: „Ce buletin are?”

Paraschiva Bușilă, mama unei locatare din cartier: „De Vădeni, Brăila. Expirase buletinul, a fost la Poliția Galați, i-a primit actele și a doua zi a sunat-o și i-a spus că trebuie să meargă la Brăila. Nu-i mai prelungește contractul aici. Totul e o bulibășeală.”

Petrică Cenca, viceprimar Vădeni: „Până acum, cred că vreo cinci-șase persoane și-au făcut buletin pe raza comunei Vădeni. Ne bucură că ne mărim comuna și, automat, și veniturile la bugetul local.”

Reporter: „Dacă vor trece toate la dumneavoastră, le puteți asigura transportul?”

Petrică Cenca, viceprimar Vădeni: „Rămâne să vedem.”

Unii chiriași refuză să mai cumpere apartamentele în care stau, până se lămurește situația.

Petrică Pațilea, purtător de cuvânt, Primăria Galați: „La această dată sunt 338 de chiriași ANL și nouă proprietari. Cei nouă proprietari plătesc impozite și taxe la comuna Vădeni, iar ceilalți plătesc către Galați.”

Cartierul „Dimitrie Cantemir” a început ca un proiect care promitea peste 7.500 de locuințe, un spital, școli, grădinițe, hotel și centre comerciale.

Autoritățile au construit însă doar aproximativ 350 de locuințe dintre cele anunțate inițial.

Nici pomeneală de spitale, școli sau grădinițe.

