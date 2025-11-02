Buletin de Galați, adresă în Brăila. O încurcătură administrativă le dă bătăi de cap la mii de oameni dintr-un cartier ANL

Stiri actuale
02-11-2025 | 07:24
Oameni ANL Brăila Galați
Pro Tv

Bătaie de cap și incertitudine pentru aproape 2.300 de locuitori ai unui cartier ANL, pierduți între județele Brăila și Galați, din cauza unei situații administrative bizare.

autor
Dan Cucu

Blocurile se află pe un teren al comunei Vădeni, din Brăila, administrat însă de municipiul Galați, în baza unei Hotărâri de Guvern din anul 2002.

Până acum, Evidența Populației din Galați putea elibera cărți de identitate pentru locuitorii din cartierul situat în Brăila.

Situația s-a complicat însă odată cu noul Sistem Național de Evidență a Persoanelor.

Așa se face că părinții au buletin de Galați, iar copiii lor trebuie să le facă acte în județul Brăila.

Citește și
cartier
Cartierul nou din nordul Capitalei care arată a zonă de război. "Oamenii îşi riscă viaţa acolo"

Probleme sunt și cu înscrierea la școală, transportul local sau cu prelungirea contractelor de închiriere în blocurile ANL.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Biroul pentru Evidența Populației Galați a decis să permită eliberarea cărților de identitate pentru locuitorii cartierului ANL „Dimitrie Cantemir”.

Cu alte cuvinte, situația a fost rezolvată „din pix”.

Însă acum, softul noului Sistem Național de Evidență a Persoanelor verifică automat nomenclatorul străzilor, iar cea pe care sunt construite blocurile figurează în județul vecin.

Gabriel Florea, locuitor din cartierul „Dimitrie Cantemir”:
O parte dintre noi avem buletine cu Berlin, Galați, iar o parte, care trebuiau să le facă la copii că au făcut 14 ani, au făcut buletine pe Vădeni, Brăila. Deocamdată, copiii sunt la Galați, cei care urmează să intre în clasa I-a. Domnul primar a declarat că e posibil să fie probleme mai târziu, pentru că o să facă transport extraurban.”

Reporter: „Unde plătiți impozite?

Gabriel Florea, locuitor din cartierul „Dimitrie Cantemir”: „La Galați.”

Reporter: „I-ați da la școala din Vădeni?

Femeie: „În niciun caz.

Oamenii spun că nu știu unde să se adreseze pentru acte, taxe ori servicii sociale.

Reporter: „Ce buletin are?

Paraschiva Bușilă, mama unei locatare din cartier: „De Vădeni, Brăila. Expirase buletinul, a fost la Poliția Galați, i-a primit actele și a doua zi a sunat-o și i-a spus că trebuie să meargă la Brăila. Nu-i mai prelungește contractul aici. Totul e o bulibășeală.”

Petrică Cenca, viceprimar Vădeni: „Până acum, cred că vreo cinci-șase persoane și-au făcut buletin pe raza comunei Vădeni. Ne bucură că ne mărim comuna și, automat, și veniturile la bugetul local.”

Reporter: „Dacă vor trece toate la dumneavoastră, le puteți asigura transportul?

Petrică Cenca, viceprimar Vădeni: „Rămâne să vedem.”

Unii chiriași refuză să mai cumpere apartamentele în care stau, până se lămurește situația.

Petrică Pațilea, purtător de cuvânt, Primăria Galați: „La această dată sunt 338 de chiriași ANL și nouă proprietari. Cei nouă proprietari plătesc impozite și taxe la comuna Vădeni, iar ceilalți plătesc către Galați.”

Cartierul „Dimitrie Cantemir” a început ca un proiect care promitea peste 7.500 de locuințe, un spital, școli, grădinițe, hotel și centre comerciale.

Autoritățile au construit însă doar aproximativ 350 de locuințe dintre cele anunțate inițial.

Nici pomeneală de spitale, școli sau grădinițe.

Un an de la tragedia din Novi Sad. Zeci de mii de sârbi au manifestat din nou în stradă împotriva președintelui Vucic

Sursa: Pro TV

Etichete: braila, galati, ANL,

Dată publicare: 02-11-2025 07:24

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Citește și...
ANL se desființează, după 27 de ani. Guvernul promite un nou program de locuințe, cu o „eficiență de peste 10 ori mai mare”
Stiri actuale
ANL se desființează, după 27 de ani. Guvernul promite un nou program de locuințe, cu o „eficiență de peste 10 ori mai mare”

ANL, Agenția Națională pentru Locuințe, urmează să fie desființată după 27 de ani de activitate, sarcinile acesteia urmând să fie preluate de un nou program, numit „Alexandru Cișmigiu”, administrat de Ministerul Dezvoltării.

Cartierul nou din nordul Capitalei care arată a zonă de război.
Stiri actuale
Cartierul nou din nordul Capitalei care arată a zonă de război. "Oamenii îşi riscă viaţa acolo"

Un cartier din nordul Bucureștiului, început acum 18 ani, arată astăzi ca o zonă de război. Cartierul „Henri Coandă”, dezvoltat de ANL, fusese gândit ca o zonă de locuit dedicată în principal tinerilor.

Situație revoltătoare în Botoșani. Cartierele ANL au devenit cartiere
Stiri actuale
Situație revoltătoare în Botoșani. Cartierele ANL au devenit cartiere "fantomă"

Situație revoltătoare la Botoșani: 80 de locuințe ANL zac nefolosite, deși cererea este foarte mare pentru că lipsesc utilitățile.

Recomandări
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO
Stiri externe
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO

O alianță bipartidică formată din personalități influente din domeniul apărării din Congresul SUA intenționează să blocheze planul administrației Trump de a retrage trupele din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
Stiri actuale
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

De astăzi încolo vom plăti ceva mai mult pentru energie, după ce taxa de cogenerare, introdusă inițial pentru a sprijini construcția de centrale eficiente, a fost din nou majorată cu 62%.

Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui
Stiri Politice
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Noiembrie 2025

26:58

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28