Halloween-ul a provocat haos în mai multe orașe din țară. Mulți tineri au ajuns la spital din cauza violențelor și alcoolului

A fost o noapte agitată cu petreceri nesfârșite și multă bătaie de cap pentru autorități. Spiritele rele au ieșit la propriu pe străzi. Într-o comună din Ilfov, un bărbat a fost atacat cu un cuțit de un adolescent costumat de Halloween.

Incidentele s-au ținut lanț și din cauza băuturii în exces. Mulți tineri nu au avut măsură, iar unii dintre ei au ajuns la spital.

În comuna 1 Decembrie, din județul Ilfov, un bărbat de 41 de ani a fost atacat de un adolescent care colinda din casă în casă.

Între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, după o discuție în contradictoriu. Rănitul a reușit să sune la 112 și a fost transportat la spital.

Și la Iași echipajele de intervenție au avut o noapte albă. Doi tineri s-au luat la bătaie la o petrecere, iar alți trei au ajuns la spital pentru că au băut fără măsură.

Tinerii au leșinat din cauza alcoolului

Diana Cimpoeșu – medic șef UPU SMURD Iași: „Un băiat de 18 ani și două fete de 23 de ani cu intoxicație acută cu etanol în jur la 200 mg per litru și au primit tratament perfuzabil. Au avut stări lipotimice, vărsături, motiv pentru care prietenii aflați la aceeași petrecere au decis să îi aducă.”

Băiat: „Nu e o petrecere bună dacă nu o depășești, părerea mea, atâta timp cât e totul ok și nu faci urât.”

Fată: „Cred că mai există oameni care chiar depășesc limita de pahare.”

Băiat: „În clubul în care am fost a fost foarte, foarte plin. Bere am băut. Trei.”

Corespondent PROTV: „La Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, în ultimele zile mai mulți adolescenți au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au consumat alcool. Medicii spun că numărul cazurilor a crescut încă de la începutul săptămânii, iar mulți dintre tineri au fost externați abia după o zi sau chiar două.”

De altfel, potrivit unui studiu recent, consumul de alcool în rândul adolescenților din România depășește media europeană, care este de 73%. La noi, 8 din 10 au băut alcool înainte să împlinească 16 ani.

