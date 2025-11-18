Fostul director al Filarmoncii Arad și fratele lui au agresat fizic doi soți pe o trecere de pietoni. Au fost reținuți

18-11-2025 | 14:18
Fostul director al Filarmonicii din Arad a fost reţinut luni seară împreună cu fratele lui după ce ar fi bătut două persoane lângă un centru comercial din oraş.

Roxana Tivadar

Scandalul s-a petrecut în stradă, când victimele - doi soţi - traversau o trecere de pietoni de lângă centrul comercial.

Nu este clar de la ce a pornit totul, dar potrivit unor surse din anchetă cei doi fraţi, care se aflau în mașină, ar fi coborât şi i-ar fi luat la bătaie pe cei doi soți.

Loviturile au fost atât de puternice încât bărbatul de 50 de ani a ajuns la spital cu fractură la picior şi are nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale. Soţia lui a fost lovită în zona feţei.

Cei doi frați urmează să ajungă în faţa unui magistrat, care va decide dacă vor fi arestați sau nu.

Poliție
Un bărbat din Arad și-a agresat concubina în sediul Poliției. A trântit-o la pământ în timp ce agenții îl imobilizau

Fostul director a condus Filarmonica timp de 6 ani. În timpul mandatului său, i-a fost cerută demisia după ce a trimis mesaje sfidătoare dintr-o vacanţă din Mauritius, într-o perioadă în care angajaţii protestau din cauza salariilor mici.

A pierdut apoi funcţia pentru că la examenul de evaluare nu a obţinut notă de trecere.

Taxele locale vor crește în 2026. Primarii se plâng că încasările vor fi folosite pentru a acoperi deficitul bugetar

arad, scandal, filarmonica

Un bărbat dintr-un sat din judeţul Arad s-a ales cu dosar penal pentru violenţă în familie, după ce i-a tras un pumn în faţă concubinei sale şi a tras-o de păr chiar în sediul Poliţiei.

