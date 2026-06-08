Focuri de armă trase de soldați americani și români în Polonia. Anunțul Ambasadei SUA | VIDEO

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Soldații americani și români s-au antrenat împreună într-un exercițiu militar din Polonia, potrivit unor imagini difuzate de armata americană și preluate de Ambasada SUA la București. 

autor
Cristian Anton

Soldații americani s-au antrenat alături de cei români în Polonia, în cadrul unor exerciții de tragere organizate pe unul dintre cele mai importante locații ale forțelor NATO din această țară.

Tirurile de armă au fost prezentate de armata americană, iar imaginile au fost ulterior preluate și de către Ambasada SUA la București.

Soldați americani și români s-au antrenat împreună la Poligonul de Instruire Bemowo Piskie, Polonia, consolidând pregătirea și parteneriatul de-a lungul flancului estic al NATO”, au scris luni Comandamentul Statelor Unite pentru Europa și Africa și ambasada americană din România, pe paginile lor de Facebook.

Posibil mesaj de încurajare pentru Polonia și România

Exercițiile militare comune ale SUA, României și Poloniei, altminteri activități obișnuite ale NATO în trecutul nu foarte îndepărtat, par să fie prezentate acum ca un mesaj discret de încurajare, menit să mai atenueze din neliniștea profundă legată de prezența militară a Statelor Unite în Europa.

Iar evidențierea României și Poloniei poate să aibă o dublă însemnătate, ținând cont de discuțiile privind relocarea trupelor americane din Europa ”neprietenă” către aceste două state, mai apropiate de politicile și interesul lui Donald Trump.

Luna trecută, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a decis să anuleze în ultima clipă desfășurarea a 4.000 de soldați în Polonia, luând prin suprindere nu numai Varșovia și aliații europeni, dar până și armata americană.

La scurt timp, Donald Trump a anunțat că suplimentează totuși cu 5.000 numărul soldaților americani din Polonia.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: exercitii militare, soldati americani, romani, Polonia,

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