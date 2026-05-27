Washingtonul a anunțat aliații că va reduce treptat numărul de bombardiere strategice, avioane de vânătoare, drone, submarine și nave de război alocate NATO, în timp ce continuă să exercite presiuni asupra Europei pentru ca aceasta să-și asume mai multe responsabilități în ceea ce privește propria apărare, scrie POLITICO.

Anunțul a fost făcut vineri, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise a directorilor politici ai NATO, de către consilierul Pentagonului Alexander Velez-Green, potrivit a doi diplomați ai alianței cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber.

Reducerile reflectă eforturile de lungă durată ale președintelui american Donald Trump de a reduce rolul Americii într-o alianță pe care a criticat-o în repetate rânduri ca fiind inutilă pentru Washington. De asemenea, ele subliniază reorientarea militară a administrației către alte regiuni, precum Indo-Pacificul.

Donald Trump i-a surprins pe aliații europeni după ce a anunțat retragerea a 5.000 de militari americani din Germania, măsură care includea ulterior și 4.000 de soldați staționați în Polonia. Ulterior, liderul american și-a schimbat poziția și a declarat că SUA vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia.

Diplomații susțin că amploarea exactă a reducerilor nu a fost încă stabilită, iar Statele Unite ale Americii nu au prezentat un calendar pentru aceste măsuri. Washingtonul le-ar fi transmis însă aliaților că nu intenționează să modifice componenta de descurajare nucleară.

Întâlnirea „nu a oferit detalii exhaustive… dar acum este mult mai clar”, a declarat un al treilea diplomat NATO, căruia i s-a acordat, de asemenea, anonimatul pentru a putea vorbi liber. „Va depinde de capacitatea celorlalți de a veni cu alternative… unii nu sunt afectați, alții pleacă complet, alții pot pleca la jumătate sau la o treime”.

„Calendarul este mai complicat, deoarece este legat de credibilitatea descurajării și a apărării”, au spus aceștia. „Acestea fiind spuse, încă nu s-a decis definitiv nimic, nici măcar în SUA”.

Jennifer Kavanagh, directoarea departamentului de analiză militară al grupului de reflecție Defense Priorities, cu sediul la Washington, a afirmat că aceste reduceri ar crea lacune care ar fi deosebit de dificil de acoperit rapid în cazul anumitor tipuri de mijloace militare, printre care submarinele și bombardierele strategice.

Dar aliații europeni nu ar trebui să încerce să le înlocuiască cu echipamente similare, a susținut ea. „Lucrul important în ceea ce privește aceste retrageri ale SUA nu este ca Europa să compenseze ceea ce se pierde, ci [ca] Europa să-și dea seama de ce are cu adevărat nevoie pentru a se apăra și să-și procure acele capacități”, a spus Kavanagh. „În general, Europa poate face acest lucru în termen de cinci ani.”

Secretarul de stat american Marco Rubio le-a spus clar vineri colegilor săi miniștri de externe din NATO că urmează noi reduceri ale trupelor și armamentului american — asigurându-i în același timp că acest lucru se va face într-un mod coordonat.

„În cadrul Alianței se știe foarte bine că prezența trupelor americane în Europa va fi ajustată — acest proces era deja în curs și s-a desfășurat în coordonare cu aliații noștri. Nu spun că vor fi încântați de asta, dar cu siguranță sunt la curent”, a declarat Rubio reporterilor în orașul suedez Helsingborg.