Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA în România. Ce se întâmplă

Subsecretarul de stat Thomas DiNanno va reprezenta SUA la Summitul B9 de la București. Inițial, invitația a fost transmisă președintelui Donald Trump, care a mulțumit României, dar a precizat că nu va putea ajunge la București. 

Cristian Anton

Ambasada SUA în România a anunțat luni că subsecretarul de stat american Thomas DiNanno va veni la București pentru Summitul B9. DiNanno este responsabil pentru controlul armamentelor și securitate internațională a Statelor Unite.

Inițial, organizatorii l-au invitat pe Donald Trump, iar președintele american a mulțumit pentru invitația și a transmis că nu poate veni la București, dar își va trimite un reprezentant la cel mai înalt nivel. 

Subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas G. DiNanno, va efectua o vizită la Varșovia (Polonia), București (România) și Tallinn (Estonia), în perioada 11-15 mai 2026.

În România, subsecretarul DiNanno va reprezenta Statele Unite ale Americii la Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice”, a transmis luni Ambasada SUA la București, pe pagina sa de Facebook.

DiNanno conduce politica SUA în domeniul controlului armamentului nuclear

Thomas DiNanno (foto) este subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitate internațională. El a condus politica externă americană în domeniul controlului armamentului nuclear, stabilității strategice, apărării antirachetă și spațiului cosmic.


În plus, DiNanno a gestionat negocierile din 2020 privind reducerea armelor nucleare în cadrul Noului Tratat START cu Federația Rusă, precum și alte angajamente ale SUA în materie de descurajare extinsă cu Japonia, Republica Coreea și Australia.

România găzduiește summitul B9 la Palatul Cotroceni. Mark Rutte și liderii NATO participă la reuniune

Stiri Politice
România va găzdui miercuri summitul B9 la Palatul Cotroceni. Mark Rutte și liderii NATO participă la reuniune

România se pregătește să găzduiască miercuri summitul formatului B9, la care vor fi prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din Țările Nordice, dar și secretarul general Mark Rutte. 
Stiri externe
Liderii europeni vor veni la București în plină criză politică. Trump a decis pe cine va trimite la summitul B9

Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate la summitul B9 de la București de Thomas DiNanno, subsecretar de stat. Inițial, invitația din partea autorităților române i-a fost adresată lui Donald Trump.
Știri Actuale
FOTO. Nicușor Dan și Maia Sandu, în același avion spre Erevan. Ambii vor participa la summitul Comunităţii Politice Europene

Preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, merg cu acelaşi avion la Erevan, în Armenia, unde vor participa la summitul Comunităţii Politice Europene, ambii postând imagini din timpul călătoriei.

Stiri Politice
Surse: După consultările din aceaste zile, este puțin probabil să fie desemnat un premier. Nicușor Dan, 4 scenarii în calcul

După consultările din această săptămână, este puțin probabil să fie desemnat un premier, au precizat surse din Administrația Prezidențială pentru Știrile Pro TV.

Stiri Politice
Incident ”extrem de grav”, descoperit la primăria lui Piedone: ”O încălcare a normelor privind protecția datelor personale”

Filiala USR Sector 5 susține că a identificat și a sesizat ”autorităţilor competente” o nouă vulnerabilitate ”gravă” de securitate informatică în cadrul platformei online a Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL) Sector 5.

iBani
Unde pierdem bani fără să ne dăm seama. Cum toate s-au scumpit, tot mai mulți români caută soluții online

Într-o perioadă în care multe produse și servicii se scumpesc, sunt tot mai mulți români care simt că banii nu le mai ajung până la finalul lunii și caută soluții online.

