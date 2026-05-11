Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA în România. Ce se întâmplă

Ambasada SUA în România a anunțat luni că subsecretarul de stat american Thomas DiNanno va veni la București pentru Summitul B9. DiNanno este responsabil pentru controlul armamentelor și securitate internațională a Statelor Unite.
Inițial, organizatorii l-au invitat pe Donald Trump, iar președintele american a mulțumit pentru invitația și a transmis că nu poate veni la București, dar își va trimite un reprezentant la cel mai înalt nivel.
”Subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas G. DiNanno, va efectua o vizită la Varșovia (Polonia), București (România) și Tallinn (Estonia), în perioada 11-15 mai 2026.
În România, subsecretarul DiNanno va reprezenta Statele Unite ale Americii la Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice”, a transmis luni Ambasada SUA la București, pe pagina sa de Facebook.
DiNanno conduce politica SUA în domeniul controlului armamentului nuclear
Thomas DiNanno (foto) este subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitate internațională. El a condus politica externă americană în domeniul controlului armamentului nuclear, stabilității strategice, apărării antirachetă și spațiului cosmic.
În plus, DiNanno a gestionat negocierile din 2020 privind reducerea armelor nucleare în cadrul Noului Tratat START cu Federația Rusă, precum și alte angajamente ale SUA în materie de descurajare extinsă cu Japonia, Republica Coreea și Australia.