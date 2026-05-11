Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA în România. Ce se întâmplă

Ambasada SUA în România a anunțat luni că subsecretarul de stat american Thomas DiNanno va veni la București pentru Summitul B9. DiNanno este responsabil pentru controlul armamentelor și securitate internațională a Statelor Unite.

Inițial, organizatorii l-au invitat pe Donald Trump, iar președintele american a mulțumit pentru invitația și a transmis că nu poate veni la București, dar își va trimite un reprezentant la cel mai înalt nivel.