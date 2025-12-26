Avocații lui P. Diddy cer eliberarea imediată și anularea condamnării. Rapperul susține că a fost pedepsit excesiv

26-12-2025 | 16:01
P. Diddy
Getty

Avocaţii magnatului hip-hop Sean „Diddy” Combs au solicitat unei curţi de apel federale din New York să dispună eliberarea sa imediată, precum şi anularea condamnării sale pentru proxenetism, potrivit agenţiei Associated Press.

Mihaela Ivăncică

Într-un document adresat marţi, 23 decembrie, Curţii de Apel din Manhattan, avocaţii producătorului au considerat că Diddy a fost „tratat sever” de judecătorul federal care a pronunţat sentinţa, acuzându-l că a interferat în verdict.

Încarcerat într-o închisoare din New Jersey, P. Diddy a fost achitat de mai multe acuzaţii, în special de trafic sexual. Condamnat la 50 de luni de închisoare în octombrie pentru transportul de persoane în scopul prostituţiei, după ce a petrecut mai mult de un an în spatele gratiilor, rapperul va fi eliberat în mai 2028.

Argumente privind durata pedepsei

„Inculpaţii sunt condamnaţi, în general, la mai puţin de 15 luni de închisoare pentru aceste infracţiuni, chiar şi în caz de constrângere, ceea ce juriul nu a constatat în acest caz”, au insistat avocaţii lui Sean Combs în cererea adresată Curţii de Apel din Manhattan.

Ei adaugă că „judecătorul a infirmat verdictul juriului şi a concluzionat că Sean Combs şi-a constrâns, exploatat şi forţat partenerele să întreţină relaţii sexuale şi că a condus o asociere de infractori. Aceste concluzii judiciare au prevalat asupra verdictului şi au dus la cea mai severă pedeapsă pronunţată vreodată împotriva unui acuzat ale cărui fapte erau vag similare”.

sean diddy combs
Rapperul P. Diddy rămâne în închisoare până în octombrie. Cererea sa de eliberare pe cauţiune a fost respinsă

Judecătorul în cauză, Arun Subramanian, a asigurat în octombrie, la încheierea procesului, că mărturiile reclamantelor împotriva lui P. Diddy au determinat pedeapsa pronunţată. Mai multe femei îl acuză pe fostul producător de violenţă sexuală, inclusiv violuri, şi trafic sexual.

Respingerea apărării la tribunal

La tribunal, judecătorul Subramanian a explicat că „respinge încercarea apărării de a califica ceea ce s-a întâmplat drept simple experienţe intime şi consimţite sau pur şi simplu o poveste despre sex, droguri şi rock'n'roll”.

„Aţi abuzat de puterea şi controlul pe care le aveţi asupra vieţii femeilor pe care pretindeţi că le iubiţi profund. Le-aţi maltratat fizic, emoţional şi psihologic. Şi aţi folosit această violenţă pentru a obţine ceea ce doreaţi, în special în timpul crizelor de furie şi nopţilor petrecute la hotel”, a susţinut el.

Sursa: News.ro

Etichete: inchisoare, condamnare, P. Diddy,

Dată publicare: 26-12-2025 16:01

