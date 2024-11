Flori de iarnă care vor prospera în anotimpul rece. Sfaturi pentru plantarea și îngrijirea grădinii în sezonul rece

Pe lângă temperatură, și alte elemente precum tipul solului, umiditatea și lumina joacă un rol esențial în supraviețuirea plantelor pe timpul iernii.

Plante rezistente în sezonul rece

Sedum - Sedum, cunoscut și sub denumirea de floarea-grasă, este un suculent care se adaptează bine la condițiile de mediu, inclusiv la frig. Având frunze cărnoase și flori delicate, sedum-ul poate rezista în sezonul rece, fiind o soluție excelentă pentru cei care iubesc plantele suculente, dar doresc să le planteze și în aer liber, conform cnet.com.

Shutterstock

Spânzul sau „Trandafirul Crăciunului” - Spânzul este una dintre cele mai populare flori de iarnă, cunoscut și sub denumirea de Trandafirul Crăciunului datorită perioadei sale de înflorire și frumuseții discrete. Această plantă din familia ranunculelor are flori elegante, în nuanțe de alb sau crem, care contrastează subtil cu albul zăpezii. În plus, există soiuri hibride ale spânzului cu petale în tonuri de roz sau mov, care adaugă o notă de culoare mai intensă grădinii. Pentru a crea un efect vizual impresionant, se recomandă plantarea unui grup de trei până la cinci plante. Spânzul poate înflori de la sfârșitul lunii noiembrie până în februarie, iar în unele cazuri, poate persista până în martie, făcând iarna mai puțin monotonă.

Shutterstock

Nucul Vrăjitoarelor (Hamamelis) - Nucul vrăjitoarelor este un arbust impresionant care adaugă nu doar culoare, ci și textură grădinii de iarnă. Acesta începe spectacolul vizual încă din toamnă, când frunzele sale se colorează în nuanțe vibrante de galben și roșu. Începând cu luna ianuarie și până în martie, arbustul dezvoltă flori filiforme, deosebite, în tonuri calde, galben-portocalii, care rezistă la temperaturi scăzute și adaugă o pată de culoare distinctă printre ramurile goale. Hamamelisul este ideal pentru grădinile expuse la frig, oferind o notă de mister și farmec peisajului în lunile reci de iarnă.

Shutterstock

Bulgărele de Zăpadă (Viburnum tinus) - Bulgărele de zăpadă, cunoscut și sub numele de Viburnum tinus, este un arbust de iarnă din familia Adoxaceae, care își face debutul în peisaj încă din luna noiembrie. Acest arbust înflorește pe toată perioada sezonului rece, iar cu puțin noroc, florile sale delicate pot rămâne pe ramuri până în aprilie. Fiind o plantă de climat mai blând, bulgărele de zăpadă preferă temperaturi moderate și este potrivit pentru regiunile cu ierni mai blânde sau pentru cultivarea în ghivece, pentru a putea fi protejat mai bine în zilele geroase. După înflorire, Viburnum tinus dezvoltă fructe de un albastru închis intens, care rămân pe plantă mult timp, oferind un decor natural și un plus de farmec grădinii.

Shutterstock

Erica Carnea (Iarba-neagră) - Erica carnea, cunoscută și sub numele de Iarba-neagră sau Erica-de-primăvară, este o plantă care reușește să însuflețească grădina cu florile sale colorate chiar și la temperaturi scăzute. Începând din noiembrie și până în martie, inflorescențele sale delicate, în nuanțe de roz, mov sau roșu, aduc un contrast plăcut în peisajul rece al iernii.

Erica carnea este o plantă foarte rezistentă, suportând temperaturi de până la -30°C, ceea ce o face o alegere excelentă pentru grădinile din zonele cu ierni aspre. De obicei, florile sale persistă până în primăvară, fiind una dintre cele mai îndrăgite flori de iarnă pentru grădinari.

Shutterstock

Iasomia de Iarnă (Jasminum nudiflorum) - Iasomia de iarnă este un arbust remarcabil pentru culoarea și delicatețea sa în sezonul rece. Începând cu luna decembrie, iasomia de iarnă dezvoltă flori mici și galbene, care strălucesc sub razele slabe ale soarelui de iarnă, contrastând frumos cu ramurile încărcate de zăpadă. Acesta este singurul soi de iasomie care poate suporta temperaturi de până la -20°C, ceea ce îl face ideal pentru grădinile expuse la ger. Iasomia de iarnă are nevoie de un sol bine drenat, iar pentru plantele tinere se recomandă protejarea rădăcinilor cu un strat de frunze în zilele de îngheț sever. De asemenea, poate fi plantată pe parcursul iernii, cu condiția ca solul să nu fie complet înghețat, oferind grădinii o pată strălucitoare de culoare până în februarie.

Shutterstock

Sfaturi pentru plantarea și îngrijirea florilor de iarnă

Dacă vrei să te bucuri de culori în grădină pe timpul iernii, plantarea bulbilor de flori la începutul toamnei este o metodă eficientă.

Aceste plante perene înfloresc an de an, iar multe dintre ele se înmulțesc natural, făcând grădina mai bogată cu fiecare sezon.

Iată câteva sfaturi esențiale pentru plantarea și îngrijirea florilor de iarnă, astfel încât să te poți bucura de o grădină frumoasă chiar și în cele mai reci luni:

- Alege plante rezistente la frig și care pot tolera înghețul, cum ar fi spânzul (Helleborus), erica carnea, iasomia de iarnă sau nucul vrăjitoarelor. Majoritatea acestor plante sunt perene și vor reveni an de an.

- Asigură-te că plantele selectate sunt potrivite pentru zona de rezistență climatică în care locuiești, astfel încât să poată supraviețui temperaturilor minime din iarna respectivă.

- Solul trebuie să fie bine drenat, deoarece stagnarea apei poate îngheța și deteriora rădăcinile plantelor. Adaugă compost sau nisip în sol pentru a îmbunătăți drenajul și a preveni excesul de umiditate.

- Verifică pH-ul solului. Multe flori de iarnă preferă un sol neutru spre ușor acid. Dacă solul este prea alcalin, poate fi ajustat cu puțin sulf de grădină.

- Majoritatea florilor de iarnă trebuie plantate toamna, în general în lunile septembrie-octombrie, înainte ca solul să înghețe. Aceasta permite rădăcinilor să se stabilească înainte de iarnă.

- Dacă plantezi în ghivece, poți planta chiar și iarna, dar asigură-te că ghivecele sunt protejate sau izolate, iar solul nu îngheață complet.

- Adaugă un strat gros de mulci din frunze uscate, scoarță de copac sau paie în jurul plantelor. Mulciul ajută la izolarea rădăcinilor, menținând solul puțin mai cald și protejându-l împotriva înghețului puternic. Mulciul previne, de asemenea, evaporarea apei din sol, menținându-l umed și protejând plantele de fluctuațiile extreme de temperatură.

- În perioadele cu îngheț extrem, acoperă plantele sensibile cu pânză de grădină sau cu un material special pentru protecția împotriva înghețului. Acest lucru este necesar mai ales pentru plantele tinere, care nu și-au dezvoltat încă rezistența.

- Udarea trebuie să fie făcută moderat, doar atunci când solul nu este înghețat, pentru a preveni deshidratarea. În zilele însorite de iarnă, dacă solul e dezghețat, udă plantele puțin pentru a le menține hidratate.

- Dacă ai flori de iarnă în ghiveci, asigură-te că ghivecele sunt protejate împotriva înghețului, plasându-le într-o zonă mai adăpostită sau izolându-le cu folie de iarnă. Plantele în ghivece sunt mai vulnerabile la frig, deoarece rădăcinile lor nu beneficiază de izolația naturală a solului. Dacă este posibil, mută-le într-un loc ferit de vânt și de temperaturi extreme.

- Folosește materiale de protecție, precum plasa de grădină, pentru a preveni deteriorarea tulpinilor și frunzelor de vânturile reci. Acest lucru este important pentru iasomia de iarnă și alte plante cu tulpini mai fragile.

- Dacă iarna este foarte uscată și înghețul este frecvent, protejează rădăcinile suplimentar cu un strat gros de mulci, care va menține temperatura solului mai stabilă.

- Florile de iarnă nu au nevoie de foarte multe substanțe nutritive în timpul sezonului rece, dar aplicarea unui îngrășământ organic înainte de plantare poate stimula dezvoltarea sănătoasă a rădăcinilor.

- Evită fertilizarea în mijlocul iernii, deoarece plantele sunt într-o perioadă de repaus, și oferă-le îngrășământ în mod regulat doar primăvara, când începe sezonul activ de creștere.

- Florile de iarnă sunt mai vizibile și mai protejate dacă sunt plantate în grupuri de trei până la cinci plante. Gruparea oferă un impact vizual mai mare și ajută plantele să păstreze căldura între ele. În funcție de tipul de floare, poți crea un amestec de culori prin combinarea de soiuri cu înfloriri diferite, ceea ce va aduce un farmec aparte grădinii tale.

- Verifică periodic plantele pentru a te asigura că nu au suferit din cauza frigului extrem sau a uscăciunii. De asemenea, îndepărtează zăpada grea acumulată peste tulpinile și ramurile fragile pentru a preveni ruperea lor. În zilele însorite, asigură-te că plantele primesc suficientă lumină, mai ales dacă sunt protejate sub acoperitori sau plasă de protecție.

