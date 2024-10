Helenium sau Floarea Elenei - cum să o crești în grădină. Ghid complet de îngrijire

Aceste plante sunt adesea cultivate toamna în grădini datorită aspectului lor atrăgător și înfloririi abundente, care durează din vară până în toamnă.

Această plantă perenă iubitoare de soare oferă flori de lungă durată în fiecare an, de la mijlocul verii până toamna. Are frunziș verde strălucitor, care contrastează frumos cu florile catifelate, asemănătoare margaretelor. Specia are flori predominant galbene, în timp ce speciile hibride vin în nuanțe de portocaliu, galben, roșu închis și maro auriu.

Despre Helenium

Unde să plantezi helenium - Alege un loc în plin soare, cu sol bine drenat și ușor acid. Helenium arată cel mai bine plantat în grupuri. Folosește-l pentru a adăuga nuanțe vibrante de vară târzie și toamnă în grădini rustice, zone naturalizate și pajiști. Este, de asemenea, o alegere excelentă pentru o grădină de polenizatori, atrăgând diverse specii de fluturi și albine.

Cum și când să plantezi helenium - Pentru a planta un răsad crescut în ghiveci, sapă o groapă de două ori mai mare decât diametrul ghiveciului și la aceeași adâncime. Pune planta în groapă și umple cu pământ până la partea de sus a rădăcinii. Bate ușor solul și udă bine. Continuă să uzi planta până când se stabilizează. Distanțează plantele la 90 cm - 120 cm una de cealaltă.

Ghid de îngrijire - Helenium necesită puțină îngrijire odată ce s-a stabilizat. Unele varietăți mai înalte pot necesita suport pentru a menține plantele drepte.

Lumină Plantează helenium în plin soare (cel puțin șase ore pe zi) pentru a încuraja ca florile să dureze cât mai mult. Deși unele varietăți tolerează umbra după-amiezii, planta devine adesea fragilă și alungită în condiții de umbră parțială.

Sol și apă - Floarea Elenei are nevoie de sol bine drenat, ușor acid (pH între 5,5 și 7,0) și umiditate moderată, ceea ce este de așteptat deoarece mediul său natural este adesea în pajiști joase sau la marginea pădurilor umede. Udă planta săptămânal, crescând frecvența în perioade de căldură extremă. Această plantă nu are rezistență la secetă.

Temperatură și umiditate - Această plantă perenă este adaptată la o gamă largă de climate. Deși iernile aspre nu sunt o problemă, planta nu se descurcă bine în zone cu veri extrem de fierbinți și umede.

Îngrășământ - Dacă este plantată în sol fertil, Helenium are nevoie de puțin sau deloc îngrășământ. În cel mai rău caz, hrănește-o o dată pe an, primăvara, cu un îngrășământ echilibrat pentru flori.

Tunderea - Helenium crește rapid și va necesita tăiere frecventă pentru a produce flori noi și a reduce auto-însămânțarea. Ciupește planta în primăvară pentru a o face mai scundă și mai densă, deși acest lucru poate întârzia înflorirea. După ce planta a terminat de înflorit, taie tulpinile florilor până la nivelul frunzișului.

Plantarea în ghiveci și transplantarea heleniumului - Din cauza dimensiunii sale și a faptului că arată cel mai bine în grupuri, helenium nu este potrivit pentru plantarea în ghiveci.

Dăunători și probleme - În general, helenium nu este afectat frecvent de dăunători sau boli. Cea mai gravă boală este aster yellows (o boală cronică și sistemică a plantelor, cauzată de mai multe bacterii numite fitoplasm), o infecție bacteriană care nu poate fi tratată. În cazul în care o plantă este infectată, elimină-o imediat pentru a preveni răspândirea bolii.

În condiții de umiditate, poate apărea mucegaiul. Solul prost drenat și prezența agenților patogeni pot duce la putrezirea rădăcinilor. Potențialii dăunători includ afide, cicade, trips și acarieni. Ocazional, melcii pot consuma planta.

Cum se propagă heleniumul

Heleniumul crescut în ghiveci poate fi plantat oricând între primăvară și toamnă. Heleniumul cu rădăcini goale ar trebui plantat la începutul primăverii. Dacă vremea este uscată, udă plantele regulat în prima lună pentru a le ajuta să dezvolte rădăcini noi. Plantele perene proaspăt plantate înfloresc de obicei în primul an, dar au nevoie de cel puțin un sezon complet de creștere pentru a se maturiza.

În zonele cu ploi abundente în timpul verii, heleniumul poate crește până la 1,2 metri și va trebui susținut. Dacă plantele tale cresc în mod regulat mai înalte decât ai dori, ciupește noile creșteri la sfârșitul primăverii. Acest lucru va întârzia înflorirea cu aproximativ o săptămână, dar plantele vor fi mai robuste și auto-susținătoare.

Heleniumul poate fi propagat prin divizare sau semințe. Se recomandă divizarea plantei la fiecare trei ani primăvara pentru a menține vigoarea.

Scoate planta și separ-o în secțiuni mai mici. Plantează-le la aceeași adâncime și udă-le bine până se stabilizează.

Sădește semințele direct în grădină cu 2-3 săptămâni înainte de ultimul îngheț. Dacă temperaturile se mențin pozitive, poți planta semințele și toamna.

Tipuri de Helenium

Floarea Elenei este înrudită cu floarea-soarelui, iar asemănarea este ușor de observat. Tulpinile drepte și florile spectaculoase, în formă de disc, cu petale aplatizate, fac din această plantă una la fel de impresionantă.

Există multe varietăți de plante Helenium din care poți alege:

• Helenium 'Moerheim Beauty'. O plantă perenă cu flori de un roșu carmin, fiind una dintre cele mai cultivate varietăți.

• Helenium amarum. O varietate anuală cu flori galbene, de dimensiuni mici și stufoase, ideală pentru a fi plantată în partea din față a unei borduri.

• Helenium autumnale. Această perenă produce un desiș de flori galbene strălucitoare. Această varietate preferă multă umiditate, așa că udă mai des decât alte Helenium.

• Helenium 'Coppelia'. O perenă cu flori mari, de 8 cm lățime, într-o nuanță de portocaliu închis.

• Helenium 'Mardi Gras'. O plantă cu flori multicolore care combină nuanțe de maro, portocaliu, roșu și galben.

• Helenium 'Peach Sundae'. O varietate perenă scundă, care atinge doar 50 cm înălțime. Florile de tip gălbenele sunt ideale pentru a atrage albine și fluturi.

• Helenium 'Pipsqueak'. O plantă perenă pitică cu petale galben închis și un centru mare maro.

• Helenium 'Red Jewel'. O varietate perenă care produce smocuri dense de frunze verzi. Florile sunt de un roșu-maro, cu pete de portocaliu și galben.

• Helenium 'Riverton Beauty'. O varietate perenă cu petale galbene, care au nuanțe roșiatice pe partea inferioară.

• Helenium 'Wyndley'. O varietate care crește până la 90 cm. Această perenă are petale galbene cu un centru puțin mai închis la culoare.

Pe majoritatea le poți găsi în magazine de specialitate și le poți crește din semințe în interior, apoi să le plantezi în grădină. Helenium nu este o plantă prea potrivită pentru a sta în ghiveci, însă dacă ai un balcon care primește soare măcar 6 ore pe zi, poți crește o varietate de Helenium mai mică în containere adecvate.

