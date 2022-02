Flori criogenate sau trandafiri care trăiesc ani de zile, cele mai inedite cadouri de Valentine’s Day. Ce prețuri au

Iarna blândă parcă ne pregătește special pentru Ziua Îndrăgostiților. Au apărut în florării toate culorile primăverii în zambile, narcise, frezii și lalele.

Cei care vor să ofere un cadou de neuitat aleg flori criogenate sau trandafiri din soiuri rare, ce pot însoți o carte bună sau o cutie cu ciocolată fină. Însă și un buchețel de ghiocei ne poate face ziua mai frumoasă, când e oferit cu iubire!

Dumi și Bianca s-au logodit de Crăciun, iar în toamnă au programată nunta. Ca să-și bucure iubita, de Ziua Îndrăgostiților, Dumi i-a făcut o surpriză. Un buchet uriaș de flori:

Tânăr: ”Cât de specială e pentru mine, atât de special trebuie să fie și buchetul pentru ea”.

Prețul unor flori poate ajunge și la 2.000 de lei

Cu florile nu poți da greș, spun cei sensibili la frumos. Preferat rămâne trandafirul roșu, care, zilele acestea, se arată în florării în zeci de nuanțe.

Florărie București: ”E un trandafir Freedom, așa se numește el, e un roșu aprins, iar aici avem un alt soi, se numește Explorer, pentru că are petalele mult mai închise la culoare”.

Și vânzările curg: în această florărie din Cluj-Napoca, sâmbătă dimineață s-a primit comanda cu numărul 1.000 pentru Ziua Îndrăgostiților.

Florin Selegean, administrator florărie: ”Prețurile variază de la 100 de lei până la 1.000-1.500, chiar și 2.000 de lei, depinde de volumul buchetului, de numărul de flori. Se pot atașa buchetelor cutii de ciocolată, cutii de șampanie, felicitări”.

Pentru cei care caută ceva cu totul deosebit, mici aranjamente nemuritoare își fac loc pe piață și de Ziua Îndrăgostiților.

”Trandafirul etern”, așa cum este el numit, vine din Ecuador și durează cel puțin 6 ani. În jurul lui, cu mușchi, licheni, scoici și pietricele, Silvia creează adevărate povești.

Silvia Tomaschek, designer floral: ”Mă gândesc la ce emoție pot să transmit celei care primește aranjamentul, mă gândesc unde am fost eu ultima dată fericită și atunci pornind de la o emoție, creez, creez emoție, astfel încât și aranjamentul să transmită tot o emoție. E un cadou inedit de Valentine’s Day. În primul rând, ține for ever și îți va aminti mereu de o zi specială și de o persoană specială”.

”Am încercat să creeăm o poveste atipică pentru Valentine's Day”

Alexa – un designer florist din Alba Iulia - a pus în valoare peste 600 de lalele înghețate. A aranjat o masă până în cele mai mici detalii, cu preparate fine și flori în toate culorile, apoi a așezat-o în mijlocul Lacului Sfânta Ana.

Alexa Vâlcan, inițiatoare proiect Bloom the World: ”A fost o feerie, un lac înghetat cu zăpadă. Am încercat să creeăm o poveste atipică pentru Valentine’s Day, adică poți să iei masa chiar pe lac, un lac înghețat și pe masă să ai flori înghețate".

Pentru cei care preferă florile în ghiveci, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca scoate la vânzare tot felul de lalele, narcise, frezii și zambile. Prețul este de circa 7 lei bucata, iar echipa universității vrea să creeze noi soiuri de flori.