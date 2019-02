Filmul romantic lansat înainte de Valentine s Day. De ce a venit Miley Cyrus la premieră

Un film romantic cu o eroină...ieşită din tipare a avut premieră la Los Angeles. Este vorba despre "Isn't it Romantic" şi ajunge la timp în cinema pentru Ziua Îndrăgostiţilor.

Regizorul s-a documentat temeinic înainte să înceapă filmările - şi-a petrecut zece zile urmărind pelicule care au definit acest gen. Film ul reuneşte cele două cupluri de vis ale anului 2018 - Miley Cyrus şi Liam Hemsworth şi Priyanka Chopra şi Nick Jonas.

Priyanka Chopra: "Cred că este un omagiu adus comediilor romantice din anii 80 şi 90, care aveau multă muzică... Ca "My Best Friend's Wedding" sau "Say a Little Prayer"... Este o odă adusă acelor comedii romantice. Todd, regizorul nostru, a văzut vreo 90 de filme de acest gen."

De la premiera a lipsit unul dintre atuurile filmului - actorul Liam Hemsworth, internat în spital cu probleme de sănătate pe care însă nu a vrut să le dezvăluie. L-a reprezentat soţia lui, Miley Cyrus - o apariţie imposibil de ratat, într-o spectaculoasă rochie Valentino.

"Am venit îmbrăcată elegant şi fără partener... Promovez filmul soţului. Îmi rămâne dator."

Priyanka Chopra, fostă miss World, în schimb, a fost însoţită pe covorul roşu de soţul ei, Nick Jonas, cu care s-a căsătorit de curând.

Filmul va fi lansat miercuri în Statele Unite - în ajunul Zilei Îndrăgostiţilor.

