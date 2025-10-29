Flăcări puternice la parterul unui bloc din Drobeta-Turnu Severin. Incendiu ar fi pornit de la o butelie

29-10-2025 | 08:01
Panică marți seară într-un bloc din Drobeta-Turnu Severin. Zeci de oameni au ieșit în grabă din locuințe, după ce un apartament de la parter a luat foc.

autor
Gigi Ciuncanu

Flăcările s-au extins rapid, mai ales că proprietarii aveau depozitate multe haine și materiale ușor inflamabile în interior. Incendiul ar fi pornit de la o butelie, care a scăpat gaz.

Alarma s-a dat după lăsarea serii, când oamenii au simțit miros de fum.

Locatară: Când am deschis ușa, vecina din față avea apartamentul plin de fum. Atunci fata a zis că jos, la parter, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am înțeles că a gătit bătrâna a luat foc o cârpă și, probabil, s-a speriat.

Locatar: Îi spusei lui nevastă-mea: 'Băi, Lili, uite, miroase a ars.' Luai cu nasul prizele toate, nu-i de la noi. Când deschisei ușa, teroare, să cad jos de fum!

Misiune dificilă pentru pompieri

Când au sosit pompierii, apartamentul de la parter ardea. Flăcările ar fi pornit de la gazul scăpat de o butelie. Misiunea salvatorilor a fost dificilă, mai ales că în interior erau depozitate cantități mari de haine și materiale inflamabile.

Gavrilă Mirel, ISU Mehedinți: Nu putem pătrunde în apartament, deoarece acestea sunt depozitate până la nivelul tavanului. Am avut două persoane proprietara apartamentului și fiul acesteia care s-au autoevacuat.

Locatară: Apartamentul ăsta, domnule, a fost un focar de infecție în scara noastră. Am făcut și sesizare la asociație, dar nu știu.

Polițiștii au deschis acum o anchetă.

