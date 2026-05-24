Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, la kilometrul 38, în zona localităţii Gruiu, judeţul Ilfov, s-a produs un eveniment rutier în care au fost implicate şase autovehicule, pe sensul de mers către Bucureşti.

Potrivit sursei citate, în urma impactului, o persoană a fost rănită, aceasta urmând să fie investigată medical.

Circulaţia rutieră este restricţionată pe banda a doua a direcţiei către Capitală, desfăşurându-se pe prima bandă şi pe cea de urgenţă. În aceste condiţii, valorile de trafic sunt ridicate, coloana de autovehicule ajungând în prezent la patru kilometri.

Poliţiştii rutieri estimează reluarea circulaţiei în jurul orei 17:00.