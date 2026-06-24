"La data de 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, o femeie a sesizat, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, faptul că într-un magazin situat în Sectorul 4 al municipiului Bucureşti a intrat un bărbat care, prin acte de violenţă, a distrus şi a răsturnat mai multe produse expuse spre vânzare. Totodată, apelanta a relatat că, după ce a părăsit magazinul, bărbatul ar fi avut o altercaţie cu o femeie aflată pe stradă", a transmis, marţi seară, Poliţia Capitalei.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că bărbatul este Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu.

Intervenția autorităților

El era agitat, refuzând să colaboreze cu poliţiştii pentru clarificarea situaţiei de fapt.

"În aceste condiţii, pentru prevenirea producerii unor noi incidente şi pentru siguranţa persoanelor din jur, acesta a fost imobilizat şi transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie «Alexandru Obregia» unde medicul de gardă a dispus internarea sa", a mai transmis Poliţia Capitalei.

De asemenea, poliţiştii au identificat femeia cu care acesta ar fi avut altercaţia, stabilind că este concubina bărbatului.

"Aceasta nu a dorit formularea unei plângeri prealabile, nu a solicitat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului şi nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale", arată Poliţia.

În cauză a fost întocmit dosar penal din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi violenţă în familie.