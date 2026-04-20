Potrivit hotărârii instanţei, Toto Dumitrescu are interdicţia de a conduce autovehicule pe drumurile publice timp de trei ani şi este obligat să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, fie la Arhiepiscopia Bucureştilor, fie la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare.

În perioada 16 septembrie - 8 noiembrie, actorul a fost plasat în arest preventiv şi arest la domiciliu, iar în prezent se află sub control judiciar. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

A părăsit locul accidentul când nimeni nu era atent

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05, la intersecţia dintre bulevardele Mircea Eliade şi Primăverii, în Sectorul 1. Conform primelor informaţii, o şoferiţă de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de Toto Dumitrescu (numele real: Ilie Badea Dumitrescu), care venea de pe bd. Mircea Eliade. În urma impactului, maşina femeii a lovit un alt autovehicul aflat în spatele ei.

Şoferiţa a fost rănită şi transportată la spital, în timp ce Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului pe jos, profitând de agitaţia creată. El a fost găsit de poliţişti după 48 de ore, într-un apartament, fiind ridicat şi dus la audieri. Ulterior, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Actorul a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea, fiind condamnat în 2021 la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.