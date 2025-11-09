Fiscul licitează la preț de chilipir tot mai multe bunuri confiscate. Cât costă o rochie nouă de mireasă

Stiri Sociale
09-11-2025 | 19:24
Fiscul a organizat cu aproape 30% mai multe licitații pentru vânzarea de bunuri în prima jumătate a acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă că firmele și persoanele fizice își plătesc tot mai greu dările către stat.

autor
Doina Plăcintă,  Gina Obrejan

În magazinele din toată țara ajung astfel produse confiscate care pot fi cumpărate la preț de chilipir.

Zeci de rochii de gală și costume pentru bărbați, dar și încălțări de piele sunt de vânzare într-un spațiu al ANAF din Cluj-Napoca. Toate au ajuns aici după ce administratorii unor firme nu au reușit să-și plătească datoriile la stat.

Ce licitează ANAF

Corespondent Știrile ProTV: Viitoarele mirese pot să își găsească aici rochia potrivită la un preț foarte bun, chiar și de aproape 5 ori mai ieftin. De pildă, această rochie nu depășește cu mult 2 mii de lei. Atenție însă, punctul de vânzare ANAF nu are cabină de probă, iar produsele nu se pot returna.

Pe pagina ANAF se găsesc însă inclusiv case, apartamente și mașini scoase la vanzare.

Avocat: Foarte multe persoane sunt în incapacitate de plată. între 2020 și 2025 aproximativ de trei ori mai multe cauze se regăsesc și pe rolul instanțelor sunt vizate bunurile care sunt mai ușor vandabile.

Potrivit raportului de activitate al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pe semestrul I al acestui an s-au încasat aproape 70 milioane de lei din activitatea de executare silită dintre care peste 7 milioane de lei din activitatea de valorificare a bunurilor.

Conf. Univ. Dr. Ionela Gavrilă Paven, economist: Apar procedurile de executare silită din partea celor de la ANAF, fac ca prețul de valorificare să nu reflecte valoarea reală a acestor bunuri.

Pentru a evita confiscarea bunurilor, unele companii, dar și persoane fizice solicită o eșalonare a datoriilor și își pun mașinile la bătaie, drept garanție.

ANAF are deschise magazine în mai multe multe orașe din țară.

Sursa: Pro TV

Etichete: anaf, marfa, datornici, bunuri confiscate,

Dată publicare: 09-11-2025 19:23

