O avertizare de tip „Alertă Extremă” a fost transmisă prin sistemul Ro-Alert în mai multe județe din Moldova, marți, prin care populația este avertizată cu privire la posibilitatea „căderii unor obiecte din spațiul aerian.”

A trecut pe lângă Chișinău și a ieșit spre România

Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale din Moldova au detectat, marți, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei, transmite Ministerul Apărării din Republica Moldova.

Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al Republicii Moldova.

Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România.

La ora 16:30, pe teritoriul regiunii Moldova din România, autoritățile au transmis o alertă tip „Alertă Extremă” privind posiblitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

În România, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat la ora 16:47, o ţintă aeriană la 18 kilometri nord de localitatea Roman.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39 pentru monitorizarea situaţiei.