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Momentul în care un fragment de dronă cu explozibil a fost detonat de Forțele Navale, aproape de Sulina | VIDEO

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Drona detonata
Facebook // Fortele Navale Române

Un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă a fost descoperit, vineri, 4 septembrie, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. 

autor
Sabrina Saghin

O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pentru verificarea obiectului plutitor suspect, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Militarii s-au deplasat la fața locului la bordul unei nave a Gărzii de Coastă. În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că obiectul era un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă.

Fragmentul a fost neutralizat în siguranță

Obiectul a fost neutralizat la fața locului, în condiții de siguranță. Intervenția s-a încheiat la ora 18:17, transmite Ministerul Apărării Naționale.

Operațiunea a fost desfășurată de o echipă specializată EOD din cadrul Forțelor Navale Române, după ce obiectul plutitor suspect a fost identificat în zona respectivă.

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O intervenție similară a avut loc joi

Un caz asemănător a fost înregistrat în cursul după-amiezii de joi, 3 septembrie. O altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pentru neutralizarea unui fragment de dronă aeriană.

Și acel fragment prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona Platformei Centrale. Obiectul a fost neutralizat de militarii Forțelor Navale Române.

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Etichete: drona explozibila, militari, fortele navale romane, sulina,

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