Momentul în care un fragment de dronă cu explozibil a fost detonat de Forțele Navale, aproape de Sulina | VIDEO

O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pentru verificarea obiectului plutitor suspect, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Militarii s-au deplasat la fața locului la bordul unei nave a Gărzii de Coastă. În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că obiectul era un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă.

Fragmentul a fost neutralizat în siguranță

Obiectul a fost neutralizat la fața locului, în condiții de siguranță. Intervenția s-a încheiat la ora 18:17, transmite Ministerul Apărării Naționale.

Operațiunea a fost desfășurată de o echipă specializată EOD din cadrul Forțelor Navale Române, după ce obiectul plutitor suspect a fost identificat în zona respectivă.