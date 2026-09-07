În mesajul de alertă extremă, autorităţile îndeamnă populaţia să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori" - se precizează în mesajul RO-ALERT.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025.