Poliţiştii au fost sesizaţi de o vecină a victimei că aceasta a murit. Bărbatul suspectat de comiterea faptei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, scrie News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, miercuri, că poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Carpen că vecina sa a decedat.

Poliţiştii ajunşi la locul sesizat au constatat că o femeie de 51 de ani nu avea semne vitale, descoperind leziuni pe corpul şi la capul femeii, care indicau o posibilă agresiune fizică.

„Din cercetări, a reieşit faptul că în seara zilei de 25 octombrie, în intervalul orar 18.00-19.00, în urma unui conflict spontan izbucnit în locuinţa comună, femeia ar fi fost lovită în mod repetat cu pumnii şi picioarele în zona feţei, toracelui şi abdomenului, de către concubinul său, un bărbat de 50 de ani, acţiune care ar fi condus la decesul acesteia”, au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor asupra unui membru de familie, ulterior fiind prezentat Tribunalului Dolj, care a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cazul readuce în atenție problema violenței împotriva femeilor

Tragedia din Dolj readuce în atenție problema violenței împotriva femeilor, în contextul în care legea femicidului este în vigoare de șase luni, însă metodologia care ar trebui să ajute autoritățile să prevină astfel de tragedii nu este încă finalizată. Termenul legal pentru aprobarea acesteia a expirat luni, 26 octombrie.

În timp ce instituțiile încă discută cine ar trebui să își asume responsabilitatea pentru elaborarea normelor de aplicare, tot mai multe femei sunt omorâte.